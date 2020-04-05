吉警無人機高空監視2縣 人潮車輛皆減

（亞羅士打5日訊）吉州警方昨日和今日分別出動無人機在哥打士打和古邦巴素縣，高空監視巴剎和平時多人流地方，發現各區人潮和車輛都減少了，民眾也懂得保持社交距離。

古邦巴素縣警區主任莫哈末依斯邁今日受詢時說，警方今日在軍方協助下使用了無人機在高嶺、甲板及日得拉一帶高空監視街景。

他說，令他感到欣慰的是人潮漸少了，尤其是高嶺巴剎的人潮有很大的改善，民眾也懂得保持社交距離。

他指出，警方不會每天出動無人機監視人流，有必要時就會啟用，以及會通過廣播器要求民眾撤離。

他說，行動管制令進入第二階段，民眾都給予高度配合，昨日沒人因違反管制令而被捕。

“上週幾乎每天都逮捕違抗管制令而外出溜達的人士，欣慰近日的情況已改善。”

亞羅士打市政廳昨日也開始與軍警配合，採用無人機監視區內11個巴剎的人流，並確保大家都遵守一米的社交距離。

當局昨日在亞羅士打大巴剎、直落彎也巴剎及古邦羅丹漁民巴剎，採用無人機高空監控，這3個巴剎是每天人流量最多的市集。

亞羅士打市政廳執法組主任阿末沙希爾說，倘若發現某個地方有民眾聚集，官員會馬上通過廣播器要求他們撤離，如不願遵從，在巴剎附近執勤的警方將採取行動。

“目前民眾的配合程度已達到當局設下的目標。”

他說，當局採用無人機進行監督的11個巴剎，分別是亞羅士打大巴剎、直落彎也巴剎、新邦瓜拉巴剎、甘榜不再也巴剎、PKNK巴剎、十字港巴剎、竹城巴剎、籠呀路巴剎、波各先那巴剎、古邦羅丹巴剎以及鸚鵡園巴剎。

他說，從3月18日行動管制令開始至今，當局共發出超過20張罰單給巴剎小販以及約30次嚴厲警告。