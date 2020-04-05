批發市場冷庫充太平間 一邊賣菜一邊放千具屍體

（巴黎5日綜合電）法國巴黎號稱“世界最大的食品批發市場”的翰吉斯國際市場，被徵用作為暫時存放2019冠狀病毒病死亡者屍體的太平間。而令人驚訝的是，這個市場仍將正常售賣肉、魚和蔬菜。

法國冠病疫情不惡化，死亡人數累計死亡病例已達7560宗，死亡人數急增導致停屍間爆滿，法國政府上周宣布徵用已有近千年历史，也有“巴黎的肚腸”之稱的翰吉斯國際市場，存放冠病死者的遺體。

據報道，該市場占地232.7萬平方公尺，有 1.5萬名工作人員。但因為翰吉斯國際食品批發市場的巨大冷藏倉庫可以存放多達1000口棺材，暫時解決了醫院太平間空間有限的問題。

停放屍體的冷庫位置，是在位於市場的邊緣，和其他區域是隔離開的。這個區域在存放屍體期間，市場的其他區域將繼續運轉，正常買賣。而暫存在市場的棺材和死者最終也將被運往法國或國外的公墓或火葬場進行處理。

巴黎警察局長拉勒芒部署了以上的安排，並解釋：“巴黎是法國冠病疫情最嚴重的地區，安排這個有巨大冷藏庫房的市場作為臨時停屍房很有必要。”不僅如此，他還預計巴黎的疫情還將持續數周。

據指，裝有屍體的棺材從3日開始運抵該市場，從6日開始，死者的家屬和朋友就可以在遵守嚴格條件的前提下，前往翰吉斯國際市場吊唁死者。

據報道，法國全國的封鎖禁令很可能將持續到4月15日以後。該國還將引入智能手機條形碼，來幫助加強對疫情封鎖政策的執行，讓追蹤病毒攜帶者的流向以及對違法封鎖政策的人罰款變得更容易。