口罩送有需要者 商家獲讚有愛心

（文德甲4日訊）國內口罩難買，且許多人也買不起貴口罩防疫，華裔商家便在住家門前掛上一份份口罩，免費送給有需要的人。

這名熱心商家黃朝峰前天在臉書各族群群組上載一段免費送口罩的視頻，歡迎那些買不到、急用口罩及貧困人士前來領取。

視頻發出後獲逾700名各族網民點讚或點擊“愛心”符號，超過800次轉發，網民也留言讚許黃氏的暖心善舉。

黃朝峰受訪說，我國新冠肺炎疫情日益嚴重，各地都出現一“罩”難求的情況，且就算買到口罩，價格也已調漲。

“有的貧困人士買不起貴口罩，有些長者不懂如何網上購買口罩，加上一些人的防疫意識不高，僅佩戴布料口罩，情況令人擔憂。”

“我也聽說一些人士因沒有佩戴口罩，遭超市負責人拒絕進入。”

他認為，要遏止疫情擴散，首先必須作好防疫措施及衛生工作，因此他決定免費4層口罩供有需要的人士領取，以便大家一起做好防疫措施，對抗疫情。

他說，他是穿上手套後，將口罩裝入塑膠袋內，再將裝有口罩的塑膠袋掛上大門前，供有需要的人士領取，每份塑膠袋內有一片口罩。

“我準備了超過200片口罩送給真正有需要的人士領取，送完為此。”

他透露，由於一份只有一片口罩，一些貧困友族病患在領取一份口罩後，會下車向他要求多幾片，以便他們到醫院看診時有口罩佩戴。