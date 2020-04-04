實驗治療危急患者 ​UDA副總裁捐血漿

（吉隆坡4日訊）城市發展控股集團（UDA Holdings）人力資源高級副總裁惹扎獲選為我國首位新冠肺炎康復者血漿捐獻者；一旦實驗成功，他的血漿或被用於治療情況危急的冠病病患。

惹扎是我國冠病的第46名確診者，他與幾位同事屬第二代感染。

已康復的他在臉書分享了從患病、被隔離到捐獻康復者血漿的經歷，更直言在隔離病房的那段日子，是他這一生難忘的經驗。

他披露，出院兩週後，他在3月31日返回雙溪毛糯醫院覆診。事前醫生已告知他被選為康復者血漿捐獻者，他所捐獻的康復血漿將進行測驗，一旦成功，未來將被用作治療冠病的血清。

“醫生說，我是第一位捐獻血漿供實驗的大馬人，我覺得很光榮，這也讓我在2020年經歷的悲傷化為感動與榮耀，因為透過血漿捐獻讓我有機會協助冠病患者，協助他們盡快康復。”

大馬首位捐獻血漿

惹扎提到，一次捐獻的血漿量只夠用於數位病患，有點可惜，但兩個星期後他會再次捐獻，也希望更多康復者被傳召提供協助。

他猜測，他被圈定的原因或許和沒任何疾病及長期服用藥物有關，醫生也告知他的抗體在對抗病毒方面表現出色，因此適合成為第一位捐獻者。

他在臉書回憶在雙溪毛糯醫院就醫的11天，就算身處醫院，也選擇透過從醫院辦公方式如常工作，不理會憂鬱的情緒，只專注在自我加強及盡快恢復方面。

“我沒想過會面對那樣的狀況，11天、24小時被鎖在房間內，憂鬱的情緒不是玩玩的；我操心、擔心在家裡的妻子及孩子還有我的下屬，我擔心我將病毒傳給他們，當下只能依靠信仰。”

“只有唯一一次身體感到疲累，可能是抗體在工作，所以我必須休息，還好我的健康一向不錯，沒不良症狀；入院11天后，經兩次陰性檢測結果，我終在3月14日出院了。”

“我也對在雙溪毛糯、國家血庫的衛生部官員，特別是所有醫生、護士及醫療人員表達謝意，同時也感謝家人及同事為我祈禱早日康復。”