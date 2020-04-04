直到檢測結果出爐 有症狀求醫 當確診處置

（布城4日訊）任何擁有嚴重急性呼吸道感染（SARI）、發燒、咳嗽症狀的患者到診所或醫院求診時，都會被以確診感染新冠肺炎處置，直到冠病檢測結果出爐為止。

衛生總監拿督諾希山說，這項舉措是為了保護醫護人員，避免他們受到感染。

他在每日疫情每日匯報會上說，我國迄今有12名醫護人員在診治嚴重急性呼吸道患者時，感染了新冠肺炎。

他說，一些患者到求醫時隱瞞病情，也讓醫護人員暴露在感染風險中。

“因此，所有的醫護人員被指示，在處理擁有嚴重急性呼吸道感染、發燒、咳嗽的患者時，一律將他們當成確診患者看待，並對他們進行檢測。”

準確率80% 下週試韓國快速檢測試劑盒

衛生部下週會再試測另款韓國牌子的快速檢測試劑盒，並期待它會如廠家所言，有80%以上的準確率。

諾希山說，衛生部已經試測了2款來自中國及1款來自韓國的試劑盒，但遺憾的是，這些試劑盒的準確度達不到衛生部的標準。

他說，這些試劑盒的準確度只有50%至60%，無法有效的確定接受篩檢者是否感染新冠肺炎。

“只有一半的準確性是不可靠的。”

他表示，下週會再有來自韓國的試劑盒送抵我國，衛生部會進行試測，希望能夠如廠家所言，準確率達80%以上。

數據決定是否再延長行管令

諾希山強調，是否會再次延長行動管制令是由數據來決定，而這個數據只有在4月10日才會給答案。

他在回應行管令會否再次延長時說，“不是我認為（需不需要延長），而是由數據來告訴我們。”

每日回國者減至4千人

“目前我無法預測行管令會否延長，必須以每日數據以及科學事實來決定，到了4月10日的數據就足以讓我們下判斷。”

他重申，人民必須遵守行管令的一切指令，才能有效阻斷感染鏈。

他指出，在落實行管令前，每日回國的人數逾萬人，而行管令後，每日回國的人數降低至4000人，這對阻遏境外輸入病例有一定作用。

他表示，行管令也成功阻止8000名原本想出國旅遊者可能從國外把病毒帶回國的機率。

“如果沒有行管令，大馬國際旅遊展賣出8000張原定在這兩週出國的旅遊配套，誓必會導致4月中的病例暴增。”

研究康復者血漿供治療

諾希山表示，衛生部會對康復出院者捐獻的血漿進行分析研究，用以治療其他患者。

“我們會驗明這些捐獻者的血漿是否擁有高濃度的抗體，以治療其他患者。”

他補充，確實有幾名康復出院者想為科學界使出貢獻，願意捐出自己的血漿。

他說，衛生部會對這些捐獻者進行篩檢和檢驗，抽取血液後把紅血球和血漿區分開來，血漿取去化驗，而紅血球則放回捐獻者體內。

“我們之後會把血漿送去醫藥研究院（IMR）展開研究，查看抗體的濃度，並在兩週後去取研究報告，如果捐獻者血漿的抗體濃度達到要求，我們很大可能會使用其血漿治療其他病患。”