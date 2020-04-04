內長：兩方須有人道主義 ​內部調查鞭打少年警官

（馬六甲4日訊）針對一名助理警監在沙巴古納甘榜邦依鞭打5名違法聚會少年的事件，內政部長拿督斯里韓沙再努丁表示，警方將會根據標準作業程序（S.O.P）對警官莫哈末阿巴斯展開內部調查。

他指出，投身警界服務15年的莫哈末阿巴斯是個嚴格、良好及可被擢升的好警察，社交網上也有許多網民支持警官的做法，不過為了大眾利益著想，當局必須依法行事，對於警員和被懲罰者也必須有人道主義。

他認為，警察也是普通人，譬如從勸告到嚴厲告誡人民，對方卻頑固不聽勸，最後可能也受不了。

嚴厲執法非為難人民

他強調，警察嚴厲執法也是為了大眾利益，特別是在新冠肺炎肆虐期間，並非要為難人民。

韓沙再努丁今日巡視馬六甲數個地方的路檢（SJR）行動，並到紅屋旅游區巡視及聆聽警察匯報後，在馬六甲警察總部記者會上這麼表示。

他指出，截至4月3日，警察在全國共逮捕5126名違反行動管制令及條例的人士，其中有2294人被控上法庭；雖然總數在增加，但每日逮捕的人士有所減少，譬如從之前的一天524人減少至3日的413人。

他說，馬六甲共有1740名執法人員在冠病期間執勤，包括1304名警員、208人武裝部隊軍人、60名志願警衛、民防部隊44人及124名自願警察。

“這證明我們有能力在主要道路進行路檢，監管民眾的動向，如詢問、觀察及監督人們去哪里，一般上會酌情處理違令者，指示他們掉頭回家，若是冥頑不靈者則將受到對付。”

此外，韓沙表示，許多人希望內政部重新檢討防範疾病的標準作業程序及條例，有部分者同意更嚴厲執法，但該部門必須先研究，為整體著想而作出改善，包括應施予的懲罰。

陪同巡視者包括甲州總警長拿督末卡欣、副總警長拿督沙魯來力、甲中央警區主任阿夫查尼查、副主任拉依茲、亞羅牙也警區主任阿爾薩阿布、野新警區主任米斯峇尼副警監及軍隊的諾沙查里準將。

40萬人接受檢測

韓沙表示，根據衛生部數據，已有40萬人接受新冠肺炎檢測，一些報告尚未出爐，但通過檢測可歸類他們來自哪些集群，譬如昨日累積確診的3333人中，大部分來自大城堡清真寺萬人集會。

他說，警方與衛生部正聯手確認這些人所接觸過的對象，包括配偶、家人及同住者等，以進行病毒檢測，避免個人成為整個社區的傳播病源。

至於是否已確認所有出席集會的人士身份，他則表示，警方根據向清真寺收集的資料尋人時，發現有些人提供的地址不正確，以致上門找不到人，目前這類問題所占的比率少於10%，當局會繼續努力。