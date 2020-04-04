大馬累計3483宗冠病 增4死150確診

（布城4日訊）截至今日（4月4日）中午12時，我國新增150起新冠肺炎確診病例，累計3483起病例，死亡病例隨著今日再增加4起後，累計死亡病例增加至57起。

衛生總監拿督諾希山指出，新增病例中，有80起是與大城堡清真寺傳教士集會活動有關。

他說，今天有88名患者康復出院，累計治癒出院人數達915，康復率佔確診病患總數的26.27%。

他說，目前有99人在加護病房救治，50人需要呼吸輔助器。

他說，今日新增4起死亡病例，累計至57起，死亡率為1.64%。

第54起死亡病例為2149號病人，85歲大馬女性，患有心臟病，她於3月23日在國家心臟中心接受治療，3月28日淩晨12時10分宣告不治。

第55起死亡病例為860號病人，66歲大馬女性，患有高血壓疾病。她於3月18日在吉蘭丹蘇丹依斯邁布特拉醫院接受治療，4月3日下午4時宣告不治。

第56起死亡病例為2850號病患，56歲大馬男性，患有心臟病。他與第1031號確診病患有親密接觸，他於3月30日被送往砂拉越中央醫院治療，4月3日下午4時16分宣告不治。

第57起死亡病例為1575號病人，61歲大馬男性，患有糖尿病。他3月23日被送往關丹東姑安藩雅富珊醫院治療，4月3日晚上10時25分宣告不治。

諾希山說，截至目前，3483起確診病例中，有44.36%，也就是1545起病例是大城堡傳教士集會引發的聚群集感染，這也是我國新冠肺炎疫情最大的感染群，同時已經蔓延至多代感染，即傳染給家人、清真寺的接觸者，以及madrasah宗教學校的學生群。

他說，衛生部持續與多個單位鑒定及為這個群體的親密接觸者進行檢測，而有與這個群體接觸的公眾也受促聯絡各縣衛生署。