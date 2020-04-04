華裔最多人中招 ​556起口罩騙案詐420萬

（吉隆坡4日訊）新冠疫情嚴重，口罩成了最佳詐騙“誘餌”，警方共接獲556起口罩詐騙案，其中501起是發生在行動管制令期間，涉及金額達420萬8991令吉。

受騙者除了一般因為遍尋不到口罩而不惜上網購買的民眾之外，更多的是趁著口罩有價，企圖通過網絡管道大量購買口罩再以高價轉賣的商人，結果反而掉入詐騙陷井，被口罩詐騙分子騙走巨款，成了受害人。

全國商業罪案調查總監拿督斯里莫哈末查卡利亞於今早在敦拉薩路KPJ大廈召開記者會，公布口罩詐騙案數據時表示，警方在從今年初至昨晚，共接獲556起口罩詐騙案投報，涉及金額高達420萬8991令吉，其中501起是在行動管制令期間接獲投報，涉及金額351萬3596令吉。

他說，大部分受害者都是通過網絡購買口罩墜入陷阱，其中401起案件是通過臉書購買口罩而墜入陷阱，其他分別為通訊軟件WhatsApp 65起、購物平台Mudah 27起、通訊軟件微信16起、社交平台Instagram 16起、購物平台Shopee 10起、手機通訊8起、購物平台Carouse ll5起、穀歌5起及面交3起。

他說，受害者中306名為華裔、194名巫裔、16名印裔及40名其他種族，當中以雪蘭莪地區接獲最多投報，共119起，涉及金額94萬令吉，接下來是柔佛州80起，涉及金額38萬令吉及吉隆坡64起，涉及金額145萬3737令吉。

捕39人助查控22人

“警方迄今已逮捕39人助查，其中37名是在行管令期間落網，目前22人被提控上庭；嫌犯分別為29名男子及10名女子，年齡介於21至45歲，其中11名嫌犯在雪蘭莪落網，其餘則是吉隆坡（10名）、柔佛州（7名）檳城（5名）、沙巴（4名）及森美蘭（2名）。

查卡利亞指出，警方調查顯示，一些受害者會痛失大筆金錢是因為他們想通過網絡買進大量口罩以便轉售給消費人，不料卻因沒有查實賣家資料而誤入陷阱蒙受損失。

“警方希望民眾在任何平台購買口罩都必須先核對賣家資料。民眾可通過商業罪案調查官網查詢真實。民眾若接到來历不明的售賣信息，可以向警方提供情報，將信息轉發到警方WhatsApp，號碼 013- 2111 222。”

未接援金詐騙信息投報

針對詐騙分子假冒政府發出國家關懷援助金（BPN）信息，要求民眾提供個人資料及銀行戶頭信息，查卡利亞說，警方已展開調查及追查信息來源，並呼籲民眾勿上當。

他說，警方迄今沒有接獲這方面的投報，沒有民眾針對假冒國家關懷援助金（BPN）信息投報，不過，警方還是提醒民眾勿上當。

他說，政府並未委派任何人收集民眾資料，所有申請只能夠通過官網進行。

“民眾也不要委托第三方代為處理這些申請，以免被不法分子利用，將資料及金錢騙走；民眾一旦發現不妥，可立即向警方投報揭發不法分子的行為。”