馬大醫生研發 插管箱 保護醫護員

（吉隆坡4日訊）一名外科醫生為助前線醫護人員更安全的應對肺冠肺炎病毒，特別設計及制作了“插管保護箱”（Kotak perlindungan intubasi），並免費派送給全國各地的醫院及政府診所。

這名醫生是馬大口腔頜面外科專科醫生菲道。他向《馬新社》披露，“插管保護箱”是採用透明的丙烯酸樹脂制作，制作過程約1小時。成品可讓前線醫護人員為冠病患者進行插管程序時，提供防護。

他解釋，雖然多數前線醫護人員在進行具危險性的程序時都會穿上防護衣（PPE），但有了這個箱子，將發揮額外保護，協助減少攝入患者呼吸道分泌物的風險，進而降低整體感染風險。

免費派送醫院診所

他介紹，這個箱子設有洞口，讓醫護人員的手可伸入，在防護的同時，也不會阻礙醫護人員進行醫療程序。

菲道聲稱，這個“插管保護箱”的概念，源自他在互聯網上看到一名台灣醫生的介紹，並被這個想法所吸引。因此，他便聯絡該名醫生，要求允許他們使用與盒子有關的設計及訊息。

他披露，在取得對方準許後，他要求2名有建築工作室的友人幫忙，制造出3D糢型及生產原型，之後將原型箱子送往馬大醫院及士拉央醫院。

他表示，這個箱子除了在社交媒體上受到好評外，也獲正面的反饋及加強箱子的意見。

他也從意見中開始繼續擴展這個概念，並獲社會各階層人士及公司的協助及支持，包括有公司協助生產箱子。

他說，制造一個“插管保護箱”的成本介於150至200令吉，胥視透明的丙烯酸樹脂而定，因為每個地區的售價都不同。

他強調，成本並非這個概念中最主要的因素，所有給予協助及捐獻的人士，主要目的是為國家盡一分力，我們從個人或公司方面收到捐獻，這些捐獻將用於購買制作保護箱的材料，完成制作後便免費派發給有需要的醫療單位。

菲道披露，他與非政府組織及聯邦軍校校友會（Old Putera Association）合作下，共生產249個“插管保護箱”及採樣防護箱（用於喉嚨採集樣本程序），並分發給大馬半島州屬的醫院、衛生局及診所。

他昨晚也在大馬皇家空軍協助下，成功將85個插管保護箱及72個採樣防護箱送到砂拉越。

有興趣了解及提供協助者，可在臉書瀏覽“Old Putera Association”，以獲取更多詳情。