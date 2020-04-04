曹觀友：根據國家指南 檳4行業營業將再說明

（檳城4日訊）檳州首席部長曹觀友說，有關於他昨天宣布再允許州內4種行業在行動管制期間限時營業一事，檳威兩地地方政府將根據國家安全理事會的指南，做進一步研究和說明。

曹觀友昨天宣布允許州內農業原料（肥料和農藥）店、五金店、寵物店及零件商店在每週一及四上午8時至中午2時營業，但由於昨天的宣布有些太籠統，因而引起民眾和商家混淆。他今日在臉書直播匯報會上，吁請大家等待檳威兩地地方政府的相關說明。其中，威省市長拿督羅查里在今天下午3時透過威省市政廳臉書專頁直播，解答威省民眾疑惑。

下週二公佈免息貸款

曹觀友也說，他了解許多商家及企業家一直等待著檳州商業免息貸款的詳情，有關詳情將在來臨週二公佈。

另外，檳州政府迄今已分派口罩、手套及紅外線體溫測量器予前線人員和議員辦公室。每名州議員也已獲州政府提供2000片口罩，用以分派給各自選區的民眾。

“我將確保接下來獲得更多相關資源後，會分派更多的口罩予前線人員及人民。”

曹觀友續說，在食物分配方面，州政府將準備大約2萬份裝有白米、麵粉、食油、面類、餅乾、巧克力飲料、糖及罐裝食物的糧食袋，在下週派發給州內的貧困群體。

他指出，糧食袋的目標受惠群體是福利局援助受惠者、檳州政府公平經濟議程（AES）受惠者、人民組屋（PPR）和廉價屋居民，以及被州議員鑑定為符合資格的個人或家庭。

“我們會時刻監督，持續改進食物分配機制。”

他也說，儘管議員服務中心管制期間被迫關閉，但人民代議士、鄉村社區管理委員會（MPKK）、婦女及家庭發展委員會（JPWK）等，還是繼續為民服務。

曹觀友不忘提醒所有到社區提供援助的工作人員、自願者及前線人員，在照顧人民福利當兒，自己也要遵守行動管制令，同時照顧好自身安全及衛生。保護他人之前，應該先照顧好自己。