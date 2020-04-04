隆轉機若沒直接回東馬 國外回來者須隔離

（布城4日訊）國防部高級部長拿督斯里依斯邁沙比利指出，任何從國外飛抵吉隆坡國際機場或吉隆坡第二國際機場（KLIA2），若需要數天才能轉機回到沙巴和砂拉越的國人，將會被送到吉隆坡、雪蘭莪或鄰近的隔離中心隔離觀察。

他說，政府規定，從國外飛往吉隆坡國際機場或吉隆坡第二國際機場，馬上轉機往東馬的國人將直接被送往隔離14天。

“有些人不是直接轉機回東馬，若他們當時沒有機票，或者班機是在3、4天後，那麼他們必須離開機場，因此，他們會被送往雪隆和鄰近的隔離中心隔離。”

他今日出席行動管制令執行跨部門特別會議後，通過直播的進行的記者會上說，根據國家災難管理機構的報告，自政府於3月19日開始落實返回大馬的國人必需被隔離的措施後，至今共有4933名國人被送往全國90個隔離中心進行隔離。

“單單在昨日，被送往隔離的國人共有1188人，其中711人是飛抵吉隆坡國際機場入境。”

詢及我國的隔離中心是否足以應付被隔離的人士，他說，全國各地的隔離中心可同時容納4萬人，目前還有許多地方可以使用。

減少或展延繳學費 可商討

國防部高級部長拿督斯里依斯邁沙比利指出，有關減少或展延繳付私人高等學府的建議，可以帶入高等教育部的會議討論。

他在首相署舉行的記者會說，有者建議減少私人高等學府的學費或者暫緩交學費，因為已經沒有上課將近一個月，這需要高教部開會討論。

詢及政府是否推出公務員房屋貸款局（LPPSA）的暫緩還貸方案，他說，有關經濟的課題將會在經濟課題的會議討論，內閣特委會明天提出討論。

至於有些企業如藥劑行投訴口罩的頂價降低至1令吉50仙導致他們虧損一事，依斯邁沙比利說，政府在決定頂價時時，已經考慮了各項有關問題，包括進口的價格。

他說，當時由於本地供應不足，政府允許進口，計算了進口的成本之後，才決定頂價為1令吉50仙。

“如果有業者需要上訴，可以聯絡財政部，口罩的津貼由財政部負責。 ”

隔離者享免費網絡

依斯邁沙比利指出，Celcom同意提供免費的網絡預付SIM卡給隔離者，讓他們享有1GB的網絡、WhatsApp通話和Skype服務，以及10GB可以瀏覽臉書和Instagram，方便被隔離的人士在隔離期間與家人朋友保持聯繫。

他感謝Unifi和Astro在行動管制期間，為人民免費提供新聞和娛樂節目。