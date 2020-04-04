路檢搜出9刀鎗 青年謊稱朋友家聚會

（加央4日訊）帶武器出門找朋友？在行動管制令期間，一名有家暴前科的28歲青年駕車遇上路檢，被搜獲9把可致命的刀鎗時，卻謊稱去朋友家聚會，被警方當場逮捕調查。警方巡邏隊昨晚9時，在玻州港口通往吉北章侖3公里路設下路障檢查時，截查一輛褐色轎車，並從車後箱搜獲8把長刀及一把仿製短鎗，同時在車后座也發現一包哥冬水。

加央警區主任華禮警監今早在記者會說，警方已援引1960年武器法令36（1）條文、1958年危險武器、爆炸物及腐蝕物法令7（1）條文及2020年防範及控制傳染病條例調查此案。

他說，嫌犯今早已被押上庭獲延扣至本月10日協助調查，而嫌犯擁有4項毒品案前科及一項家暴記錄，但沒有行竊案前科。（SEH）

拍攝上傳WhatsApp群組

少年穢言辱警被控

一名17歲未成年馬來少年，因拍攝警方行動管制巡邏隊短片時口出穢言侮辱並上傳WhatsApp群組散播，預料在近日內被警方提控上庭。

加央警區主任華禮警監披露，該名少年來自玻州港口五英里的甘榜德羅，為境內某社區學院的學生，由于對方尚未成年，不獲法庭允准延扣，因而給予警方保釋（bail)，并會提控少年上庭。

“少年是在本月2日下午3時至3時30分之間，使用手機在家一邊攝錄屋外一輛正在該區執勤巡邏警車時，還一邊粗言唾罵警方，之后上傳在WhatsApp群組，該視頻也被轉發在其他社交网絡平台。”

他說，警方在獲悉有關事件后已開檔調查，并在3日清晨5時前往少年住家將其帶回警局調查，並援引刑事法典509條文及1998年通訊及多媒体法令第233條文調查此案。