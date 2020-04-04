疫 起面對影嚮 白天：中馬攜手恢複經濟

（布城4日訊）中國駐馬大使白天聲稱，中國政府已準備好和馬來西亞展開經濟合作，共同面對和減緩疫情所帶來的經濟影嚮，攜手恢複經濟發展。

他在財政部見證中國建設銀行（馬）有限公司、中國建設銀行納閩分行和北部灣控股（馬）有限公司等中國企業捐贈總值120萬令吉的醫療物資給馬來西亞紅星月會後，與財政部長東姑賽夫魯舉行會議。

他提到，在這非常時期，所有國家除了受到冠病的影嚮，經濟層面也受嚴重沖擊。因此，所有國家，尤其是中國和大馬應展開更緊密的合作，探討能恢複經濟的方案。

他將與財政部長開會，中國已準備好和大馬展開經濟合作，因為在此非常時期，所有國家的經濟和醫療都受到沖擊，沒有任何國家能幸免。因此，各國尤其是中馬應更緊密地合作，探討更多可持續發展經濟，能恢複和減少經濟負面影嚮（的合作方案）。

中國建設銀行（馬）有限公司和中國建設銀行納閩分行，共捐贈了10台便攜式呼吸器給馬來西亞紅星月會。中國駐馬大使館、中鑫資源再生技術（馬）有限公司、北部灣控股（馬）有限公司和馬中關丹產業園則捐贈2萬個三層外科口罩。

出席儀式者尚有財政部秘書長丹斯里阿末峇德里、中國建設銀行納閩分行行長封奇、中國建設銀行（馬）有限公司運營及財務總監黃永良、北部灣控股（馬）有限公司常務副總經理陸勇、馬來西亞紅星月會副主席希瓦和執行董事拿督斯里蘇海米。