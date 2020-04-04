疫情嚴重破壞經濟 納吉：應啟動大型發展計劃

（吉隆坡4日訊）前首相拿督斯里納吉認為，全球性爆發的新冠肺炎疫情已對我國經濟造成嚴重的破壞；我國經濟狀態已跌入谷底，若要複蘇就必須先解決疫情在我國蔓延的情況。

納吉表示，欲重新復甦我國經濟最有效的方法，就是迅速啟動更多的大型發展計劃。

此外，政府也應設法刺激國內經濟的發展，包括提供更多的津貼欲國內企業以推動國內生產，盡量減少依靠外國進口產品，如食品供應等。

納吉坦言，我國正面臨一個前所未有的經濟問題，因此政府也應考慮修改條例，包括讓無法支付租金的商家或人民有更寬松的償還期，以度過目前的經濟難關。

須先解決人民問題

他認為，盡管我國債務已占國內生產總值（GDP）的52.7%，逼近55%的頂限大關，但政府若在逼不得已的情況下，已不能再考慮舉債是否影響我國信貸評級的問題，而是必須先解決人民所面臨的問題。

“政府必須採取果斷，堅決和即刻的行動，做應該做的決定，先讓經濟取得復甦後，才考慮如何重新鞏固我國經濟問題。”

振興配套沒太多效益

納吉今日以直播方式接受《The outlook》臉書專頁訪問時坦言，倘若我國的冠病疫情問題無法徹底解決，我國的經濟問題就不可能獲得解決。

他指出，國盟政府上周公布的2500億令吉關懷人民振興經濟配套，雖能一定程度減低人民因疫情而造成的經濟負擔壓力，但從長遠來看，並不能對人民帶來太多的效益。

“除了經濟刺激配套外，我們還需要擬定一個國家經濟複蘇計劃。”

人民須擁有現金在手

納吉一再強調，政府必須讓人民擁有更多的現金在手，才會促進人民消費，進而刺激市場經濟。

“其中一個建議就是讓僱員基金局參與更多可賺錢的計劃，一旦僱員基金局賺錢後，就可派發更多的股息予人們。”

他也批評，希盟政府所落實的民粹政策，包括取消GST等，是導致我國缺乏更多靈活性的資金以解決當前的經濟問題。