警接新冠病毒感染鏈數據 找4萬人

（吉隆坡4日訊）警方已接獲衛生部提供新冠病毒感染鏈數據，涉及約4万人包括大城堡清真寺宣教活動參与者。

全國警察總長丹斯里阿都哈密指出，以武吉阿曼刑事調查局總監拿督胡茲爾為首的刑事調查局工作隊負責分析有關數据，并鑑定可能感染病毒的人士。

阿都哈密向馬新社指出，“警方目前已根據這份數據進行分析，鑒定了一些必須接受檢測的人士和群體所在的區域，當中包括一些曾與確診患者密切接觸的人士、他們的行徑路線以及他們可能傳染的人士。”

他說，警方已經掌握這些人的資訊，包括他們的地址、電話號碼及大馬卡號碼，警方將會把這些資料交給衛生部做進一步跟進。

“警方在衛生部的協助下，已找出至少1萬1000名曾參與伊斯蘭傳教士大集會的參與者。”

他說，通過有關數据，警方已鑑定數個地區的民眾及群体需要接受病毒檢測，之后警方會把住址、電話號碼及身分證號碼交給衛生部展開篩查。

“我們分析有關數据，協助衛生部鑑定約1万1000名參与宣教活動的穆斯林傳教士身分。”

“從這數据，工作隊分析及使用特定方法鑑定感染鏈密切接触者身分及誰可能受感染。”

他在武吉阿曼警察總部接受馬新社訪問時，這麼說。

大部分傳教士已篩查

阿都哈密強調，大部分穆斯林傳教士已接受篩查，因此呼吁民眾不要批評及歧視他們。

他提到，警方也努力獲取在國外的穆斯林傳教士資料，并呈給移民局及港口當局，以便他們抵達机場或港口時，直接用巴士載他們到隔离中心隔离14天。

早前，主辦方宣稱在約1万1000名參与者當中，95%已接受健康篩查。

特殊系統監督隔離者

阿都哈密指出，警方有一個特殊系統，可以協助警方監督那些回國後需自行隔離14天的國人，同時他也指示下屬定時透過視訊聯絡，了解這些隔離者的情況。

阿都哈密指出，這個特殊系統可以協助警方監督這些需自行隔離者是否離家及違反行動管制令，但他不願進一步對此說明。

視訊確保遵守隔離

他說，他已下令各地警區總部需確認這些隔離者是否遵守行管令在家隔離，為此他們必須經常透過視訊與隔離者保持聯系。

“除此之外，警方也要求志願警衛局協助，同樣以視訊方式與隔者聯系，確保他們遵守隔離措施。”

他說，隔離者在這段期間不允許踏出家門，而且衛生部也只是要求他們在家隔離，而不是關進扣留中心，這只是一個很簡單的指示，因此他希望大家可以遵守及執行自行隔離的指示。

“若任何人太頑固，執意違反行管令出門，警方可以採取行動逮捕他們，並將他們控上法庭，因為若他們受病毒感染，會對其他人造成危害。”

隱瞞資料將被對付

另一方面，阿都哈密也說，向警方及衛生部隱瞞冠病感染者的資料是一種犯罪行為，因此他呼籲公眾向當局提供這些人的消息。

“萬一有人刻意隱瞞這些疑似感染者的行蹤，其他人會成為受害者，阻斷病毒傳染鏈是大家的責任；若有任何人刻意隱瞞，警方將會採取行動對付他們。”