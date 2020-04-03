“政府應允種哥冬大麻” 土團領袖：助帶動我國經濟

（吉隆坡3日訊）隨著國內經濟受新冠病毒打擊，土著團結黨最高理事兼執業醫生法益斯建議政府允許民間栽種哥冬及大麻，以作為替代產業，以便在新冠病毒疫情消退後，協助帶動我國經濟發展。

《當今大馬》引述法益斯的文告內容指出，政府或許可以振興第8大馬計劃所規劃的“生態穀計劃”（BioValley Malaysia）。

“大馬政府已知道哥冬（Ketum，學名Mitragyna speciosa）的營養價值，而國際機構和本地也都有針對哥冬和大麻的相關研究。配合科學研究及馬來西亞的熱帶氣候，若能在嚴格的控管下栽種這些植物，將對醫療領域有所幫助。”

“如果政府能將此視為高需求的新型本地產業，我國應可以大規糢地栽種哥冬和大麻。”

他說，大馬有獨特而多元的生態及生物資訊能力，適合發展生物科技產業。

“落實生態穀計劃將會加強賽城作為本地硅穀的地位，並在中美貿易戰持續之際，協助政府吸引外資到馬來西亞。”

雖然我國現有法律明文禁止栽種大麻，但國內某些地區仍有人非法栽種大麻。

在這之前，巫統巴當勿剎國會議員紮希迪在掌管橡膠小園主發展局（RISDA）時也曾數次要求政府把栽種和出口哥冬的活動合法化。

紮希迪當時說，印尼及越南都已能出產符合歐洲需求的高品質哥冬，而大馬不應落後於這兩個國家。

《1952年危險毒品法令》把哥冬葉含有的帽柱木鹼（Mitragynine）列入管制，並禁止民眾擁有、制造、生產、供應、售賣及進出口。

2019年7月，時任衛生部副部長李文材曾指出，希盟政府曾計劃修訂法律，以處理國內濫用哥冬的問題。