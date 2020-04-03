宗教集會引爆感染群 印度追蹤9千信眾包括大馬人


: 2020-04-03 22:04:50

（吉隆坡3日訊）印度的新冠肺炎確診病例日增，而上月在新德里伊斯蘭傳道會舉辦大型宗教聚會更引發多人感染新冠肺炎，甚至成了印度目前最大的感染群，為免該新冠肺炎擴散，當局目前正馬不停蹄追蹤9000名出席這項宗教聚會的人士，其中包括來自印尼和大馬的信眾。

印度衛生部周四發布的最新數據顯示，該國新冠肺炎確診病例比前一天增加131例至1965例，是該國至今單日增幅最大的一天，而該國死亡人數也已增至50例。

周五是印度全國封城第9天，當局數據顯示，在封城後前5天，印度平均單日新增病例超過百例，累計確診病例在5天內從500例增至超過1000例。此後4天內平均單日新增約200例，累計確診病例增至接近2000例。

隨著印度確診病例創單日新高，印度當局目前正馬不停蹄追蹤9000名於上月參加新德里伊斯蘭傳道會舉辦的大型宗教聚會的信眾和人士。據了解，該傳道會是印度目前最大的感染群。

周三公布的新增確診病例主要是來自伊斯蘭團體塔卜里格傳教團（Tablighi Jamaat）這個感染群，而該傳教團上個月在首都新德里一個人口稠密的鄰里舉行了多項禱告和傳教活動，導致多人受感染。

過去幾天，印度政府已陸續把聚居在新德里該傳教團的宿舍約2300名信眾轉移到市中心的檢疫中心，他們當中包括孟加拉人、印尼人和馬來西亞人。

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