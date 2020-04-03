新冠疫情引發失業潮 約5000人3月失工作

（吉隆坡3日訊）社險機構（SOCSO）的就業保險計劃（EIS）報告顯示，3月份的失業人士和尋求援助人數大幅度增加，包括在政府實施行動管制令前後的求助人士。

《星報》一則報導揭露，該機構提供的數據顯示，3月1日至29日的失業人數為4917人，而當中最高紀錄為3月16日短短一天內有428人失業。接下來分別是3月3日有408人失業，3月17日則有374人失業。

而在當局實施行動管制令首天，即3月18日則有207人失業。

上述數據也顯示，從今年1月至3月底的失業人數是2018年同期的人數的3倍，而該數據與去年前3個月同比，也明顯增長39%。

單單是今年3月與2018年相比就增加了185%，而與2019年3月相比則增加了56%。

社險發言人說，截至去年12月31日，共有超過4萬人申請就業保險計劃，近50%的人後來都找到工作，而當局也采取各種措施為其余失業人士尋找工作。

去年，社險舉辦了353場公開面試活動，每場都有約50至60人參與，而有關活動是開放給所有類別的求職者，不只是社險受益人。

“社險采取各種措施幫助申請就業保險計劃者重返職場，我們還為申請EIS的人提供培訓計劃，並給予他們津貼。”

他披露，為避免企業在新冠肺炎疫情擴散期間裁員，當局也提供就業保留計劃（ERP）和工資補貼。

首相慕尤丁早前宣布關懷人民經濟振興配套，以幫助受疫情影響的人民，包括為雇主提供每名雇員每個月600令吉的工資補貼。這項計劃將於4月1日生效。

不過，只有月薪4000令吉以下，並已註冊為就業保險計劃的雇員受惠。

此外，根據社險提供的數據，今年1月至3月申請就業保險計劃中，有8620人或57%收入低於3000令吉的雇員。

數據顯示，有25%來自制造業的人失業，其次是來自批發和零售業，共有19%。

雪隆失業率最高 多為專業人士經理

社險機構提供的數據顯示，雪蘭莪和吉隆坡的失業率最高，分別為30%和25%。

“失業人數中有59%的都是專業人士、經理、行政人員和技術人員。”

當中男性占據了61%，即9325人，而女性則是5890人。數據透露，從今年1月至3月29日，共有1萬5257人失業。

不過，雖然經濟不景氣，仍有一些雇主希望通過就業保留計劃來保留雇員。

截至4月1日，共有4035名雇主呈交了申請，涉及2萬7742名雇員。