教長：線上教學困難 僅5至14%學生有電腦

（八打靈再也3日訊）根據教育部展開的線上教學問卷調查初步顯示，80%中學生擁有智能手機，小學生則占36%，擁有個人電訊設備如平板電腦、手提電腦及桌面電腦的卻很少，僅5至14%。

教育部高級部長莫哈末拉迪指出，由此可見，大部分學生使用手機上網，如果課程內容較為繁雜，透過手機閱讀教學內容，肯定對學生的學習造成困難，也難以完成功課。

他昨晚在國營電視台的“Bicara Naratif”訪談節目上表示，這項調查從3月28日開始、4月3日淩晨12時01分結束，參與的家長有50萬名，涉及的學生有70萬人。

下周提供電視教學

不過，他補充，該部必須考量鄉區無法接觸網絡的家庭。

“我們會很認真仔細地去探討學生學習的方式，因為之前學生都是在課室內進行線上學習，因此，我們不了解學生是否擁有個人電訊設備，當然，我們也了解到線上教學的困難。”

他強調，這是我國有史以來未曾出現過的挑戰，而且大家對於網絡教學也沒有經驗，因此，教育部放寬線上教學的方式，以確保所有學生都能夠獲得學習機會，不會被忽略。

他稱，行管令期間剛好遇上學校假期，一些老師可能將教學素材留在宿舍或家鄉，加上並非所有學生都能夠接觸網絡，因此，該部在行管令第二階段發出的教學指南，允許老師在家中教學，讓老師決定哪種教學方式對學生最好。

此外，他指出，教育部也和通訊及多媒體部以及國營電視台合作，從下星期開始，每天採放兩個小時的教育節目，讓無法接觸網絡的學生可以透過電視學習。

確保課程如期完成

提到考試時間表，莫哈末拉迪指出，一些人或許會感到擔憂，該部將確保考試題目在學生學習的範疇內，並確保所有課程都能如期完成。

“我們會做出一些調整，但更重要的是，在面對冠病疫情的情況下，一切都要以安全為主。”

將關注開課情況

他強調，政府時刻監督事情的進展，展開詳細討論，同時也採納各方的意見，包括還會有A計劃、B計劃或C計劃，教育部將會根據當前的最新情況做出決定。

他說，該部也會關註行管令結束後的開課情況，學校可能會出現新的規範，例如開周會、學生座位、到食堂用餐等情況。

下周提供電視教學

莫哈末拉迪指出，教育部決定從下星期開始，通過大馬國營電視台（RTM）的TV OKEY頻道，每天播放兩個小時的學習課程節目，讓無法上網的學生通過電視學習。

他說，有關節目為即將應考的學生提供各種練習題，特別是針對家里沒有網絡裝置的學生。

他補充，這項節目是由教育部、通訊及多媒體部以及國營電視台攜手合作，在行管令期間播放，除了學生，家長和教師也可以從中學習。