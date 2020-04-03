警護送上車往隔離中心 國民入境即時隔離

（雪邦3日訊）防疫措施再升級，即日起，所有從國外回馬的大馬公民，入境後就被直接送往隔離中心，接受隔離14天。

今午的吉隆坡國際機場（KLIA），有大批警員和海關人員在入境處大廳駐守，而門前則停放著多輛巴士。

現場所見，只要有從國外飛抵的航班，入境的大馬公民一律被警員護送至門口，連人帶行李登上安排好的巴士，並被送往隔離中心。

據了解，每輛巴士只限載送20人。所有入境者一下機先接受體溫測量，過關者才可直接登上巴士，大家皆有佩戴口罩。

救護車接載出現癥狀者

今午抵步的入境者分別從廈門、台北和多哈回國。據悉，一名出現疑似2019冠狀病毒病癥狀的入境者則另由救護車接載。

除了一字排開的巴士外，現場也有消拯隊和醫護人員駐守。消拯員在入境者登上巴士後，馬上入內對行李箱噴灑消毒液。

此外，由於政府已事先公布此項措施，因此今日不見前來接機的公眾，入境處大廳也一片冷清。

同時，今日大部分國外航班皆被取消。除了入境處外，出境處大廳的人流同樣寥寥無幾。

國防部高級部長拿督斯里依斯邁沙比利日前聲明，4月3日起，凡是從國外回馬的大馬公民入境後，會直接被帶往隔離中心，並根據國家安全理事會及衛生部的標準作業程序照顧他們的起居飲食。