聚集 蹓躂 公園拍照 彭11人罰款800至1000元

（關丹3日訊）聚集在屋外聊天、出門去街上溜達，甚至到公園拍照，彭亨今天共有11名男女抵觸行管令而被控上關丹（交通）特別推事庭，各別面對800至最高的1000令吉罰款。

其中，定居關丹多年的日籍男性退休人士安籐（譯名）是於今年3月27日傍晚6時20分，在關丹哥羅樂公園拍攝鳥類及花卉的照片時，遇警方檢舉，他因無法給予合理的出門理由，而在2020年防範及控制傳染病條例（疫區內措施）第7(1)條文下被控。他在推事諾依札蒂面前承認罪行，被判罰款1000令吉。

與此同時，一對馬來男女法依祖及旺再娜，於3月31日上午10時30分，共乘轎車在關丹德倫敦沙灘被警方檢舉，同樣因無法給予合理的理由，皆面對1000令吉罰款。

1被告是日籍定居者

印尼籍男子烏達馬因於3月27日晚上10時10分，獨自騎腳車出現在古邦哇耶路彭亨州基金局學院（KYP）前，遭巡邏警員攔截。他聲稱出門是為了給手機充值，不過遭推事諾依札蒂駁斥理由牽強，因為所有商店都必須在傍晚7時打烊，他最後被判罰款800令吉。

3月31日晚上11時，關丹伯馬哈組屋區4名男性居民聚集在組屋外保安亭前聊天，結果被巡警一網打盡，所有人都在2020年防範及控制傳染病條例（疫區內措施）第7(1)條文下被控。

其中一名被告莫哈末蘇海米被推事諾依札蒂詢問待在保安亭的原因，他說是因為太久沒與保安員朋友聊天，於是特地去保安亭探訪。另一名被告莫哈末禮祖安則表示家中飲用水喝完了，才下樓到商店自動售水機購買，返回家時停留在保安亭處喝水而被扣。

4名被告都無法給予合理的出門理由，因此被判處1000令吉罰款。

諾依札蒂再一次語重心長提醒所有民眾，在行動管制令期間，大家沒有要事請留在家中，諸如探訪朋友、與朋友聚會、戶外休閑活動等，都必須等待行管令解除後才進行；至於採購日常用品等活動，應該在晚上7時前辦妥，不應繼續逗留在外。