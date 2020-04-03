李顯龍：獅城7日起 僅必要行業續運作

（新加坡3日訊）為進一步控制新冠肺炎疫情，新加坡總理李顯龍宣布一系列新措施，包括加強對人員流動和聚會的限制、所有提供非基本服務的工作場所將關閉，及關閉所有所有學校和高等學府。

他今天透過電視與廣播電台發表全國講話時披露，上述措施將為期一個月。

據聯合早報報道，李顯龍在講話中籲請國人盡可能留在家中，除了一起同住的家庭成員以外，避免出門參加社交活動。

“首先，請大家盡量待在家里。其次，避免與家人以外的人接觸。任何聚會應只限於家庭成員，也避免拜訪不與你同住的親戚，尤其是年老或身體較弱者。”

李顯龍宣布，從下周二（7日）起，所有提供非基本服務的工作場所將關閉，但巴剎、超市、小販中心、餐館和公共交通等基本服務則如常營業。

他表示，除了提供基本服務，也不會關閉的包括銀行和診所。

他告訴新加坡人，目前糧食供應仍充足，小販中心和超級市場也不會關閉，他知道一系列防疫措施影嚮企業和員工，但政府會伸出援手，幫助大家渡過難關。

他聲稱，所有學校和高等學府，將從下周三（8日）起，全面實施居家學習。

他提到，所有的學前班教育和學生托管中心也會關閉，但當局會為無法為孩子安排看護的父母，提供有限服務。

“政府決定暫時採取更嚴格措施，以防病毒的擴散。雖然疫情繼續受控制，但由於本土感染的病例迅速增加，有近半的案例無法查出感染源頭，政府決定採取更果斷的舉措。”