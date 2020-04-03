只待醫療設備運到 方艙醫院400床位就緒

（沙登3日訊）方艙醫院已準備就緒，可容納400張病床的A禮堂已經建成，只待醫療設備到位，便可以啟用；至於可容納200張病床的C禮堂，則還在設置中。

方艙醫院位於雪州沙登農業博覽館（MAEPS）。衛生部今日安排媒體進行導覽。

衛生部規劃組高級主任助理組長西蒂莎拉說，這家“低風險冠病隔離與治療中心”是準備讓來自雪蘭莪、吉隆坡、霹靂和森美蘭的新冠肺炎患者入住，但只接收有確診但是沒有出現癥狀，或者癥狀輕微的患者。

國家天災管理機構（NADMA）將負責協調工作，包括決定讓哪家已達飽和的醫院冠病確診者入住方艙醫院。

病床距離2米

西蒂莎拉說，我國的方艙醫院較中國武漢的方艙醫院來得舒適和安全，因為我國的方艙醫院的病床距離2米，而且每個區域都有較多的隔板，將有助降低病毒透過飛沫的傳播。武漢方艙醫院的病床是維持1米的距離。

她說，這家位於MAEPS的方艙醫院配有冷氣設備，已大程度提升確診患者和醫護人員在病房內的舒適度。這有別於其他政府醫院沒有冷氣、只有風扇的病房。一般上，為了避免病毒透過飛沫傳播，病房內不允許打開風扇，這使穿戴防護裝備（PPE）的醫護人員和病人被迫忍耐高溫。

方艙病房劃分為綠色“安全區”、黃色“警戒區”和紅色“高風險區”。綠色區是衛生部職員、警方和軍方的行動室，黃色是護士的工作區，紅色則是安置所有確診病患的區域。

每名患者除了有自己的病床，還有書桌、鎖櫃和插座，同時穆斯林患者將被分派每人一套的祈禱席，以便他們能夠在自己的病床範圍內祈禱。

紅色區域也設有病患休閑區，讓患者能夠觀看電視或進行桌游，同時，禮堂內也有Wi-Fi服務，讓患者能夠上網。