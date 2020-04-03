曹觀友：保護人民安全 檳取消齋戒月市集

（檳城3日訊）檳州首席部長曹觀友宣布，取消今年檳州的齋戒月市集。

曹觀友今日通過臉書直播記者會，他說，今早由他主持的安全理事會議議決取消今年檳州的齋戒月市集，以遏制冠病病毒的傳播，保護人民的健康和安全。

行動管制令已來到第二階段，他感謝州民一直以來的配合。

他說，今年的清明節剛好處於行動管制期間，雖然是華人傳統重要的祭祀節日，但檳州的華人在此時依然遵守指示，不出外祭祀。

“同時，今天也是檳州第3周取消周五的清真寺祈禱儀式。另外，檳州的基督教徒也因行動管制令而無法到各自的教堂禮拜。”

州民付出可拯救生命

他說，興都教徒及錫克族也在不違反行動管制令下，繼續實踐各自的宗教信仰。他感謝大家的配合和付出，相信州民的犧牲可以拯救更多的生命。

每週一及週四 次階多店准2天營業

檳州首席部長曹觀友宣布，在第二階段的行動管制期間，從4月6日起農業原料（肥料及農藥）店、五金店、寵物飼料和藥物店及零件商店，獲准在每週一及四，上午8時至下午2時營業。

曹觀友今午在日常臉書直播匯報會上也說到，今早檳州安全特別委員會會議已批准，重要工程的緊急維修工作獲准繼續；清潔和噴射殺蟲劑工作也獲繼續進行，以保障人民安全。

重要工程獲准繼續

“此外，10個重要基本服務領域的保養及維修工作必須進行。銀行服務業方面，只有資訊科技（IT）部門及現金管理部門獲續運作。”

援助金最遲在10日發放

曹觀友也宣佈，至今已有1392名檳州福利金受惠者獲得“檳州人民援助配套”的一次性500令吉援助金。至於聯邦政府福利金受惠者，據檳州福利局告知，有關援助金最遲在4月10日發放。

“原本是在4月15日後，才會發放500令吉援助金予持有執照的小販，不過據地方政府告知，有關援助金將提早在今天就會開始發放，而兩地政府都有信心在收齊相關文件後的3天內，就可發放有關援助金。”

另外，導遊援助金已在昨日開始發放；三輪車伕的援助金則在這周以現金方式分派給他們。

曹觀友說，州政府理解檳民所面對的困境，因此，州政府將盡快發放所有的援助金。其目標是，在4月第二週，就100%完成“檳州人民援助配套”的援助金發放工作。

感謝一企業家提供酒店 充醫護及檳衛生局人員住宿

曹觀友感謝州內一名企業家，在新冠肺炎疫情期間，提供其酒店充作醫護人員及檳州衛生局工作人員的住宿。他也希望私人界挺身而出，為需要隔離的人，包括剛從外國返檳者提供住宿。

他也說，CAT免費巴士服務將從明天（4月4日）起暫停服務。至於“自由工業區泊車轉乘”（BEST FIZ）服務，則只有A及C路線將會繼續運行。

他續說，檳快捷通巴士的路線則照常服務。欲知最新巴士服務詳情，可下載手機行程規劃應用程式“Rapid Penang Journey Planner”，或撥打檳快捷通熱線04-2258000查詢。

儀式上，國能（TNB）捐贈200萬令吉給檳州政府，用以購買醫療器材。Tamarins集團則捐獻20萬令吉給“檳州新冠肺炎基金”。

曹觀友也推介一支收錄了檳州各單位齊心合力對抗新冠肺炎的影片，藉此感謝前線人員及檳州人民齊心抗疫。