管制令期間 齋戒月市集禁辦

（布城3日訊）國防部高級部長拿督斯里依斯邁沙比利宣布，只要是實行行動管制令或還是處於有效期間，所有齋戒月的市集將被禁止。

他今日主持行動管制令執行跨部門特別會議後，通過直播方式進行的記者會上說，允許舉辦市集是由吉隆坡市政局提出的建議，惟今日的會議決定，只要管制令仍生效，所有齋戒市集都被禁止舉行。

另一方面，依斯邁沙比利也指出，財政部決定從4月6日起，通過自動提款機（ATM）可豁免1令吉的服務費，所有提款機包括MEPS的服務，直至行動管制結束為止。

他鼓勵人民在提款也注意要保持距離，並且鼓勵人民網上銀行服務，包括網上轉賬。

馬來亞銀行（Maybank）將在行動管制令實施期間，豁免自動提款機（ATM）的1令吉跨行提款費。

提款須保持距離

馬銀行在今日也發表文告說，4月6日起至行動管制令結束為止，將暫時免除使用該行自動提款機或自助服務終端領取現金的1令吉跨行手續費。

馬銀行表示，考量到行動管制令延長也更為嚴格，該行決定推出上述措施，以協助所有銀行客戶能夠在最靠近的自動提款機或自助服務終端領取現金。

馬銀行在全國設有超過2900台自動提款機或自動服務終端。

民眾買食物範圍 政府賦警方酌情權

針對總警長丹斯里阿都哈密昨日指禁止跨縣在超過10公里範圍買食物，依斯邁沙比里指出，政府賦予警方酌情權，如果民眾要買的食物不在10公里範圍內，則可允許超出此範圍。

他也說，軍警昨日共逮捕524人，其中有483人被控。昨日的逮捕人數比前日下降6.8%。

通行信有員工名單即可

針對有人投訴即使持有僱主通行信，但是信上沒有警察局蓋章，也被警察帶回警局一事，依斯邁沙比利說，政府的要求是僱主發出的通行信，信中有員工名單即可。他指出，內閣特別委員會將會在4月5日再開會討論有關如何在照顧人民健康和經濟發展之間取得平衡的課題。

他說，內閣今日已經在會議中討論這個課題，內閣特委會將會再討論，周一內閣也會討論，各行各業請耐心等候。

可上總檢署官網瞭解隔離中心所在地

依斯邁沙比利指出，今日（4月3日）開始強制規定外國人和國民回到我國後必須前往隔離中心，民眾可以瀏覽總檢察署官網www.agc.gov.my了解這些隔離中心的所在地。

他說，至於沙巴和砂拉越回國的人民，他們無需前往半島的隔離中心，可以在吉隆坡國際機場（KLIA）轉機前往沙巴或砂拉越，他們回到沙巴或砂拉越後，也必須前往隔離中心。

“即使是從半島回去沙巴和砂拉越的人民，也是必須前往隔離中心。”

霹商讓小販在齋戒月經營生意

（怡保3日訊）霹靂州務大臣拿督斯里阿末法依沙說，霹州政府會與地方政府及利益相關者商討後，才會公布最合適的方案，以便小販在齋戒月期間得以經營生意。

他今日在霹靂州務大臣辦公室，接領多家企業機構及政府官連公司捐款助抗疫後，針對基於當前的冠狀病毒病疫情，霹靂州齋戒月市集會否取消一事，作出上述的回應。