執照逾期或沒註冊 威省422販商不能領援金

（檳城3日訊）檳州政府在經濟振興配套中宣佈一次性撥發500令吉的援助金給註冊的販商，援金將在今日發放。當中有422名來自威省的販商的申請因不符合資格而遭拒，威省市長拿督羅查里說，被拒的原因包括販商執照逾期及沒有向當局申請注冊。

威省共有1872名商販申請援助金，佔總販商人數的35%，其中791名已獲批，659名尚在審核及422名申請者不符合資格而被拒。

羅查里說，“審核中的申請者因使用妻子或孩子的銀行戶口申請，申請者須出示夫妻或親子證明文件，而申請不合格者則多數為執照過期或非註冊商販。”

另一方面，他說，遵守管制令的市民增加，垃圾量也大幅減少。在管制期第一週（3月18日至24日），威省共減少22.6%垃圾量，第二週（3月25日至31日）也大幅減少至46.04%垃圾量。

他說，在發放援助金方面，總值92萬5800令吉前線人員援助金已全部發放。

他指出，為了控制人流，巴剎營業時間調整為早上6時至中午12時，批發市場則是清晨4時至早上10時，對於進行批發交易的巴剎則可延遲營業時間，比如大山腳巴剎，即早上6時至中午12時及下午1時至晚上8時。

在記者會上，檳島市長拿督尤端祥透露，在實施管制令的第一周，檳島垃圾量減少12.99%，第二週更持續減少至21.08%。

將儘快供應口罩洗手液

檳州地方政府及房屋委員會主席佳日星宣佈，即日起將陸續發放援助金予經濟振興配套受惠者。

他今早在臉書直播召開記者會上說，地方政府也計劃短期內發放所有津貼，盡快緩解檳民經濟負擔，包括前線人員及商販，同時也會盡快供應口罩、消毒洗手液及溫度計等緊急用品。

“地方政府會通過檳威兩地市政廳，一次性發放300令吉援助金予全檳4991名前線英雄，即總值149萬7300令吉。”

他說，地方政府也正商議，分批為檳威兩地供應防疫用品，包括9000個口罩、500瓶消毒洗手液及35個溫度計予檳島，6000個口罩、530瓶消毒洗手液及35個溫度計予威省。

此外，他也說，州政府也撥出698萬3500令吉予全檳1萬3967名註冊販商，包括檳島6957名及威省7010名販商，每人可獲500令吉一次性援助金，今日起會陸續發放，尚未申請的販商須在3天內提供申請資料。

“檳島市政廳今日已發放援助金與4158名販商，其餘申請者會在15日前獲得，而威省則有791人已受惠。”

此外，他指出，州政府也提出豁免州內4869戶檳州政府組屋（RSKN）及人民組屋（PPR）4月及5月的租金，承擔總額93萬2844令吉。

他解釋，地方政府屬下共14項組屋計劃，包括檳島13項及威省1項，涉及單位共1816個，總值達37萬6844令吉，同時，州政府屬下的8項組屋計劃中，豁免租金的單位共2911個，總額為51萬6000令吉。

“1萬999個屬州政府及地方政府管轄內商舖也已豁免1個月的租金，涉及總額161萬令吉。”

他說，RSKN住戶即日起享有3個月（4月至6月）豁免租金的福利，受惠住戶達541名租戶，另外，所有租戶也可延遲3個月（5月31日至8月30日）繳付單位地稅或土地稅。

他也感謝商家及民眾與前線人員配合，截至昨晚，檳州遵守率高達近99%，包括檳島遵守率達98.9%，而威省則達98.85%，效果令人滿意。