衛部：無法確認體內存在病毒 RTK Antibodi不能測冠病

（八打靈再也3日訊）衛生部指出，快速抗體檢測試劑盒（RTK Antibodi）不能用於確認是否感染新冠肺炎。

衛生部在題為“RT-PCR”（實時聚合酶鏈反應）對 “Rapid Test”（快速檢測）的圖表中，列出兩者的分別。

實時聚合酶鏈反應（Real Time Reverse Transcription- Polymerase chain reaction，簡稱RT-PCR）檢測，是以拿取鼻拭子（Nasopharyngeal swab）的方法，檢測病患體內的冠狀病毒。若有關的檢測結果呈陽性，意味著接受檢測者感染了冠病。

至於快速檢測試劑盒（Rapid Test Kit，簡稱RTK），則分為快速抗原檢測試劑盒（RTK Antigen）及快速抗體檢測試劑盒（RTK Antibodi）。

快速抗原檢測試劑盒用作於檢測體內的抗原，可以檢測體內的冠狀病毒，但不太敏感。檢測方式是拿取鼻拭子，若檢測結果呈陽性，意味著接受檢測者感染了冠病。

另一個稱為快速抗體檢測試劑盒的檢測，是用作於檢測體內的抗體，可以在曝露於病毒的7至14天內檢測出抗體。

檢測方式是通過驗血。若檢測結果呈陽性，意味著接受檢測者曾暴露於冠狀病毒，但無法確認有關的病毒是否還存在體內；若檢測結果呈陰性，並不意味著沒有感染。

快速抗體檢測試劑盒無法有助於冠病的早期診斷。

檢測種類

1.實時聚合?鏈反應（RT-PCR）

用途：檢測病患體內的冠狀病毒

方法：拿取鼻拭子

結果：若呈陽性，意味著接受檢測者感染冠病

效果：有助於確認是否感染冠病

2.快速抗原檢測試劑盒（RTK Antigen）

用途：檢測體內的抗原，可以檢測體內的冠狀病毒，但不太敏感

方法：拿取鼻拭子

結果：若呈陽性，意味著感染了冠病

效果：有助於確認是否感染冠病

3.快速抗體檢測試劑盒（RTK Antibodi）

用途：用作於檢測體內的抗體，可以在暴露於病毒的7至14天內檢測出抗體

方法：通過驗血

結果：若呈陽性，意味著曾暴露於冠狀病毒，但無法確認病毒是否還存在體內；若呈陰性，並不意味著沒有感染

效果：無法有助於冠病的早期診斷