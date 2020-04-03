沒鐘錶日曆 喝溪水白糖配飯 一家四口窮無天日

（檳城3日訊）行動管制令期間，遠在檳城浮羅山背雙溪檳榔村裡有一家四口被發現一貧如洗，天天只能飲用溪水，餐餐靠白糖配飯的可憐家庭。

這四母子的清貧困境，在數天前被一名入村分派救濟品的抗疫隊義務員羅斯麗娜所發現，揭開一直努力消除赤貧的文明社會邊緣，還有窮人在唱悲歌。

羅斯麗娜受《光明日報》訪問時說，這一家人過著沒水沒電的日子，就連最基本的日曆與鐘錶都沒有，只能靠聽穆斯林每天的祈禱聲音來揣測時間。至於今天是何年何日也不曉得，讓人難以置信。

日曆鐘錶都沒有

她說，她是浮羅亞依埔底新市鎮居民，曾任檳島西南區福利局義工隊副主席。過去2週她負責深入鄉區分發食物以救濟不能出門購物的貧戶，包括餅乾與麵包。

“上週四我接獲居民通知，指有四母子生活貧困需要支援，我便按照提供的地址上門探訪，驚見這被忽略的赤貧家庭是如此的淒涼。”

羅斯麗娜說，為母者約30多歲，很瘦弱，她的戒備心很重，拒絕透露姓名來歷。

據了解，她是在4個月前與3名年齡，分別是15歲、4歲與2歲的兒子，從怡保來到檳城，住進這間偏僻又簡陋的鋅板屋內，丈夫已不知所終。

丈夫不知所終

羅斯麗娜說，據她了解，這一家四口的房子是由一名華裔業主所借出。她相信這家人是追隨其丈夫落腳該處。

“大兒子哈菲斯說曾就讀附近的宗教學校，但已停學，4歲的尤奴斯口齒伶俐，代哥哥向我討日曆和書本。他說哥哥需要學習，但每天都不知道今天是幾時。”

她指出，該名婦女則希望尋求一些適合孩子穿的舊食服，還說即使破爛也沒關係，現在次兒穿的褲子太寬了，只能以繩索當褲袋，讓我聽了好心酸。”

她還巡視了他們簡陋的住處，發現家裡只有一桶快用完的煤氣和爐，和一大一小破舊的床褥和簡單的廚具，屋頂漏水圍牆破洞，夜間焚燒椰皮驅蚊和別人施捨的蠟燭照明，有火警風險。

她說，當天她送了小包白米、麵包、餅乾和礦泉水給他們充飢。她也協助他們籌集生活必須品如舊衣、書籍、牙刷、沐浴乳、洗髮水和適合的生活用品，但不鼓勵現款接濟。

她歡迎熱心者捐助物資，如罐頭沙丁魚、麵食，有意者可通過Roselina Abdul Rahman臉書信息她，但謝絕捐款。