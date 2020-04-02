滯留印度 1790人下週一前回國

（八打靈再也2日訊）外交部副部長拿督卡瑪魯丁說，我國已成功把359名滯留在印度南部崔奇（Trichy）的大馬人民帶回我國，他們是於週四分批搭乘馬印航空（Malindo Air）派出的兩部專機，分別於清晨5時50分和下午4時46分抵達吉隆坡第二國際機場（KLIA2） 。

他週四發文告說，此外，另有1790名滯留在印度新德里、孟買、欽奈及崔奇的大馬人將會於週五至4月6日期間，分批搭乘班機返回大馬。

“根據澳洲的記錄，共有266名大馬人滯留在當地，而59名滯留在墨爾本的大馬人預料將會於週四晚8時30分抵達我國。”

針對滯留在阿爾及利亞的大馬人，卡瑪魯丁說， 阿爾及利亞政府已暫時停止所有來往該國的飛機航班，大馬駐阿爾及利亞大使如今正在處理租用專機的事宜，併計劃把滯留在該國的大馬人帶回我國。

“尼日利亞最高專員署的資料顯示，位於尼日利亞乍得的恩賈梅納機場預料將會於週五重開，而滯留在當地的大馬人受促聯繫最高專員署，電話號碼為+2347031365197 。”

他指出，該部將會通過大馬使節確保滯留在海外大馬人民的福祉受到保障，同時，該部也會採取行動協助他們返馬。

此外，他說，該部也歡迎各界給予幫助，以共同協助因受到冠病疫情影響而滯留在海外的大馬人。

卡瑪魯丁也說，外交部於上週二推介的冠狀病毒病馬來西亞外交裝備庫存（MDES），已獲得日本公司JAGAM和Jounan Shoji有限公司捐獻一批口罩給大馬駐東京大使。對此，他深表感激。

他也希望大馬外交使節在疫情期間執行任務時，能獲得充足的醫療設備供應。

馬來西亞外交裝備庫存也是為履行職務的海內外的外交前線人員提供必要的醫療裝備，並開放讓各國、企業、政黨、非政府組織及個人作出貢獻。