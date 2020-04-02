醫療專家認為依然不足 若增加檢驗料更多確診

（吉隆坡2日訊）醫療專家認為，如果我國所進行的2019冠狀病毒病檢驗數量增加，預料會出現更多確診病例。

馬來西亞醫學報（Malaysian Medical Gazette）執行編輯邱勇健醫生（譯音）接受《馬來郵報》訪問時說，目前每日新增病例徘徊在100至200宗，雖然平均有幾個峰值，但在圖表上看起來大致相同。

“其實，如果檢驗數量增加，預料會有更多的病例。大部分的專家都認為，與韓國相比，馬來西亞進行的檢驗依然不足。”

他認為，如果要比較，就不應使用檢驗總數，而是以每百萬人口的檢驗數量計算。

他說，根據衛生部，我國進行了3萬9663個檢驗，約每百萬人有1255次檢驗，而韓國每百萬人進行6500次檢驗，新加坡每百萬人進行6800次檢驗。

“單看較高的新增病例，基本上並不能反映出真實情況。最好參考死亡病例或加護病房病例（基本上檢查嚴重的病例），以了解疫情爆發的真實情況。”

至於為何不在一開始就進行大規糢檢驗，邱勇健指出，大規糢檢驗需要大量的資源，大城堡清真寺傳教士集會群體更是令人措手不及。

他表示，我國也受到人力和實驗室等一般資源的限制，無法在早期就對每個人進行檢驗，因為我國的檢測試劑盒的產量較低，主要集中在醫學研究所。

他說，目前很難確下行管令是否起到作用，因為隨著增加檢驗，確診病例的數量預料會增加。

檢驗比率屬非常少

兒科高級顧問醫生拿督阿瑪星指出，以人口總數來說，大馬進行的檢驗總數非常少，由於沒有足夠的檢驗，檢驗呈陽性結果並不能作為疫情的指標。

他說，並非每一位出席大城堡清真寺傳教士集會的人都接受了檢驗，因為衛生部的政策是只檢驗有癥狀的人，而未對那些沒癥狀但曾有過接觸的人進行檢驗。

“假設你感染了冠病，並且接觸了10個人。只有兩個人出現流鼻涕的癥狀，衛生部會檢驗這兩個人，但不會檢驗其他的8個人。”

他認為，送貨員、前線工作人員和收銀員等高風險群體，還有發生大規糢疫情的地區，都應進行大規糢檢驗。

大馬醫藥協會主席加納巴斯卡蘭醫生表示，民眾嚴格遵守行管令至關重要，否則感染會進一步蔓延，導致我國的醫療體系不堪重負。

他說目前，根據衛生部所定下的冠病指南，檢驗主要是針對疑似病例以及和感染者接觸的人士。

“現在每天看到的病例數量可能是對受調查患者（PUI）進行篩查而有所增加，以及很多吉隆坡大城堡清真寺傳教士集會的出席者以及相關接觸者現身接受檢驗。”