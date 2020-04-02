衛長接領 冠病醫療物資

（布城2日訊）衛生部長拿督斯里阿漢峇峇於今日在部門接領多方捐贈用以應對新冠肺炎疫情的防護服、醫療用品及20萬令吉現金。

其中，中國駐馬大使白天在儀式上移交4萬個N95型口罩及35萬個手術口罩。

UEM Edgenta捐贈呼吸輔助器，Heitech Padu公司捐獻10萬令吉及電子病历系統。

此外，林德（Linde）馬來西亞有限公司捐獻10萬令吉現金、美的蘇英電子（Midea Scott & English Electronics）捐贈80台冷氣機、利潔時（ReckittBenckiser）馬來西亞有限公司捐贈10萬片滴露肥皂、朝聖基金局捐贈205瓶聖水（air zam-zam）。

早前發表“溫水論”而引發熱議的阿漢並沒有在儀式上發表演詞，他在接領捐獻過後被要求針對這項儀式發言時，以衛生部過後會提供聲明而拒絕發言，並匆匆離開。

阿漢曾在新上任時邀請記者採訪其巡視吉隆坡國際機場及專治新冠肺炎的雙溪毛糯醫院，但他在發表喝溫水可以殺死新冠病毒言論後，雖然如常上班與開會，也陪同首相巡訪沙登農業博覽館的臨時方艙醫院及巡訪新邦令金了解疫情，但都沒有邀請記者出席採訪，就連衛生部每天的新冠肺炎疫情匯報會，也一直由衛生總監拿督諾希山接手。