中國將派醫療專家 與大馬分享抗冠病經驗

（加影2日訊）順應大馬政府的邀請，中國政府將派出醫療專家顧問團，與大馬醫護人員分享中國對抗冠狀病毒病的經驗，若一切順利，中國醫療專家顧問團最快能在一兩周內抵馬。

中國駐馬大使白天指出，這個顧問團都是剛剛成功擊退冠病的專家，有著大量豐富的臨牀經驗，目前暫定的共有8人，包括傳染病學、呼吸科、重癥監護科、公共防疫和中醫等各方面的專家，但是最終會派多少人和哪方面的專家前來，將視大馬的需求。

他今日代表中國駐馬大使館捐贈5萬個醫藥口罩給董總、教總和留華同學會時說，內政部長拿督斯里韓沙再努丁及外交部長拿督斯里希山慕丁已同意為顧問團在大馬實行行動管制令期間提供豁免，同時也與衛生部保持密切溝通。

他希望顧問團早一點分享經驗，才能更早幫助到大馬的一線醫護人員，讓他們更好地治病救人。

他補充，中國已順應邀請，派出醫療專家顧問團隊到六七個國家，包括英國、意大利、伊朗、巴基斯坦和柬埔寨等。

白天表示，中國政府對大馬政府的捐助，可能是中國對海外國家捐助最大的一筆，其數目肯定名列前茅，也可能是最多的。

“大馬約有660萬名華人，這使到中國政府和駐馬大使館特別掛念大馬的冠病疫情發展，因此為大馬提供了大量的醫療物資支援。”