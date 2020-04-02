假賣口罩真騙錢 3男不認罪

（麻坡2日訊）3名華裔男子涉嫌通過臉書借口賣口罩，騙走一名麻坡女網民3420令吉，今日被控上麻坡推事庭時皆否認有罪。

3名來自笨珍的被告分別是黃明威（33歲）、蔡開文（23歲）和林凱正（36歲）（人名皆譯音）；控狀指他們於1月29日至2月4日之間，在臉書以售賣口罩為由，先後向麻坡新加望一名36歲的女受害人收取總數3420令吉，但卻沒有依約寄出口罩。

案情顯示，3名被告以1箱口罩（10盒裝）1020令吉為餌，成功讓受害人信以為真及匯款存入戶頭後，卻聲稱口罩的數量太少和運輸因故，無法寄出口罩。

受害人隨後再匯入1450令吉到對方指定的戶頭，但還是等不到口罩；在2月4日，受害人總共付出了3420令吉，在追問貨何時到時，第一被告竟然通過臉書恐嚇她付清餘款，否則將上門潑漆。

女事主始知上當，當天前往麻坡警局投報。麻坡商業罪案組查案官哇山警長過後前往笨珍，在3被告的住家逮捕被告。

第一被告被控觸犯刑事法典417欺騙條文，以5000令吉保釋；第二和第三被告則在刑事法典411不誠實收取或保留盜竊財產條文下被控，兩人各以4000令吉保釋。

推事阿馬麗娜較後諭令此案定於5月12日審訊，本案檢控官為拉喜達副檢察司。