208確診攀升 122人康複創新高

（布城2日訊）在平緩了數天後，我國新冠肺炎新增確診病例又再攀升，截至4月2日中午12時，我國新增208起新病例，累計病例達3116起；今日再有5名患者不治，累計死亡病例達50起。

衛生總監拿督諾希山今日在匯報新冠肺炎進展時表示，我國今天再有122名患者治愈出院，累計出院人數達767起，也就是24.6%的患者康複出院。

他說，我國目前有105名患者在加護病房救治，54名患者需要呼吸輔助器。

再5患者逝世

他表示，今日再有5名患者不治，累計的死亡病例達50起，死亡率為1.6%。

第46起死亡病例為2909號病患，為37歲的大馬男性，擁有慢性疾病及免疫力低下史。他在3月28日進入柔佛蘇丹娜阿米娜就醫，在3月31日上午11時10分不治。

第47死亡病例為2910號病患，78歲的大馬男性，患有高血壓及痛風疾病。他在3月17日在柔佛丹娜阿米娜就醫，29日晚上7時10分不治。

第48起死亡病例為2572號病患，85歲大馬男性，患有糖尿、高血壓及心髒病，他在3月29日進入柔佛居鑾新中央醫院安吉哈惹卡宋醫院救治，於4月2日早上8時15不治。

第49起死亡病例為1273號病患，61歲大馬男性，他與第2107起確診病患有親密接觸。他3月20日進入砂拉越醫院治療 治療，4月1日晚上8時36分不治。

第50起死亡病例為1767號病患，69歲大馬男性。他帶3月22日進入芙蓉端姑查化醫院救治，於4月2日下午2時20分不治。

諾希山表示，衛生明瞭民眾在行動管制令期間可以出現各種情緒問題，如焦慮、恐慌、傷心及低落等。

“衛生部希望各界能夠照顧好自己的心理狀態，避免獨處，與可信的人分享自己的感受；家人、朋友之間應該互相給予正面的打氣；通過通訊工具，多與最愛的人和最親近的朋友聯絡及交流；根據自己的信仰祈禱；多放松；進行居家運動；良好飲食。

他說，公眾若是遇到情緒問題，可以聯絡011-63996482 / 011-63994236 / 03-29359935以獲得心理輔導，開放時間為上午8時至下午5時。

化驗逾4萬病毒樣本 3116人確診

衛生總監諾希山說，在政府至今已化驗的4萬3462個病毒樣本中，3116人或7.2%被確診為新冠肺炎患者。

“在這些確診病例中，出現輕微癥狀的患者占了80%，有嚴重癥狀者只介於5%到10%，政府因預知會出現這樣的情況，已為了應付確診患者而正在加強醫院能力。”

與此同時，諾希山表明，所有從外國返回的馬來西亞人，從4月3日起都將會被帶往特定地點做14天的隔離。

他表示，在這之前，政府讓從外國回來的馬來西亞人自行隔離14天，但卻發現當中竟有15%至20%沒有遵守隔離令。

“政府因此決定加強隔離政策，將這些從外國回來的國民帶往隔離中心，包括政府指定的隔離中心或酒店隔離14天，並希望能夠及時發現外國帶回來的病例後將之隔離，提供治療，避免確診人數突然增加。”

諾希山坦言 ，由於接下來2周屬於非常關鍵時刻，如果人人都能遵守行動管制令，大家都保持社交距離、勤洗手，相信可以於第一周或第二周實現把感染人數曲線壓平。

他以中國疫情為例說，盡管中國當局已經成功控制疫情，但卻也依然是面對從外國返回中國的國民帶回新冠肺炎，因此也採取強行隔離14天措施。

有關大城堡清真寺的感染情況，諾希山指說，其感染比率占確診人數的40%，雖然國內沒有大型的感染群，但卻面對許多從外國回來的國民所造成的小感染群。

他說，政府至今已經檢驗1萬8826名清真寺傳教活動出席者，摘取1萬5380個樣本，確診患者人數有1407人，沒有感染者逾1萬人，當中還有3973個樣本等待化驗。

他說，根據政府估計，還有約3400位出席者仍未向政府醫院報到，以摘取樣本化驗。

另外，諾希山說，1月份出現的首4宗本土病例都來自新加坡，他們的家人曾到新山，都沒有出現癥狀，但卻與確診患者有近距離接觸，因此證實縱使沒有癥狀者，都可以是帶病毒者，也因此是政府得以早發現首4名確診患者的原因。

衛部按標準測病例數據 諾希山：分析後再分享

（吉隆坡2日訊）衛生部是按照自己的預測標準來分析大馬新冠肺炎病例的數據和趨勢，之後再分享這些資料。

衛生總監拿督諾希山說，衛生部知道馬來西亞經濟研究所（MIER）預測的新冠肺炎的峰值表，而那已經在社交媒體上廣泛流傳的事情。

“唯衛生部會有自己的標準來預測新冠肺炎病例的數據和趨勢。”

他是今日在推特，回應一名兒科醫生引述MIER數據，發表對衛生部失望的貼文。

這名自稱是白沙羅專科醫院兒科醫生的推特用戶Dr Musa Mohd Nordin，在貼文上引用MIER的數據表，指大馬的冠病疫情將高達8900宗。

大馬經濟研究院發布疫情推演分析圖，其中顯示若要充分戰勝疫情，限行期或需再度拉長兩周，至4月底才結束。惟經濟研究院表明，他們認為，延長限行令至4月14日是必要的，但不想限行令延續超過它。



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