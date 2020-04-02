檳辦事處關至14日 可上網提取公積金

（檳城2日訊）檳州公積金局（KWSP）辦事處配合行動管制令將關閉至本月14日，民眾若有任何疑問或想每月從公積金提出500令吉，可在網上提出申請，勿白跑一趟。

新冠肺炎疫情衝擊國內多個行業，政府之前推出了多項援助計劃，其中包括55歲以下僱員公積金局會員，可每月提取公積金第2戶頭存款最多500令吉長達12月，公積金局則將於5月1日發放這個紓困款項。

由於上述措施從4月1日起開始開放申請，為了查詢有關申請程序，一些地方的公積金局辦事處昨日擠滿了人群，而引起大家對秩序混亂及不守1米社交距離的疑慮。

民眾受促註冊電子戶頭

光明日報記者今日走訪檳州公積金局辦事處，發現公積金局大樓外的兩個鐵閘深鎖，並且貼上通知指該局的服務櫃檯配合行動管制令將從3月18日關閉至本月14日，並呼籲民眾遵守管制令，留在家中及照顧個人衛生。

記者詢問駐守的保安，他說，昨天確實有不少人前往該局詢問有關申請i-Lestari提款的方式，但由於服務櫃檯關閉至本月14日，保安員都會指示民眾14日過後再來或根據告示上的方式來申請。據記者觀察，鐵閘除了貼上關閉通知外，也貼上了如何註冊電子戶頭（i-akaun）及申請i-Lestari提款的告示。

還未有電子戶頭的會員，可以：

1.先瀏覽https://www.kwsp.gov.my下載申請電子戶頭的表格來填寫。

2.填寫完後必須聯合表格、身份證副本（前後）、照片、會員電話號碼的證明副本（如電話費賬單、電話費收據或電話號碼註冊合約）及銀行賬單電郵至[email protected]。

3.寄出電郵之後，有關當局將確認有關文件的準確性，之後會回覆會員，並要會員回答5道問題。

4.會員回答後再電郵至[email protected]。

5.最後，當局將透過訊息方式發給會員用戶名及密碼，會員再登錄即可。

若想要每月從公積金提出500令吉的會員，可通過3種方式，即：

1.透過公積金局的電子戶頭（i-Akaun）作出申請。

2.從官網下載表格，通過電郵方式（[email protected]）

3.填好表格郵寄至Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Berkunci， No 220, Jalan Sultan 46720, Petaling Jaya（信封前著名“ i-Lestari”）。

該局也鼓勵民眾通過電子戶頭作出申請，可在快速時間內批准，至於其他2種方式則需要等待一些時間去處理和批准。

也許很多人同時間點擊進入公積金局的官網，導致該網一度癱瘓，不過記者今日再度嘗試，該官網已經可以進入，不過網速會比較緩慢。

關懷援金網站癱瘓

政府也為B40和M40群體提供的關懷人民援助金（BPN），民眾可在4月1日起查詢自己是否獲得有關援助，然而截至今日中午12時，有關網站仍處於癱瘓狀態。

