諾希山回應MIER數據差異 “衛部按標準分析疫情”

（吉隆坡2日訊）衛生總監拿督諾希山說，衛生部在分享任何資料前，都會按照自己的預測標準來分析國內的新冠肺炎病例的數據與趨勢。

他說，衛生部知道馬來西亞經濟研究所（MIER）預測的冠病峰值表，並指那是已經在社交媒體上廣泛流傳的事情，唯衛生部在分享資料前，都會依自己的標準來預測冠病數據與趨勢。

他今日在推特上，回應一名兒科醫生不斷引述MIER數據，發表對衛生部失望的貼文時，以專業口吻回應，即時獲得網民一片叫好。

該名自稱是白沙羅專科醫院兒科醫生的推特用戶Dr Musa Mohd Nordin，在貼文上引用MIER的數據表，指大馬的冠病疫情將高達8900宗。較早前，摩根大通也預測，大馬在4月中旬的疫情指數將達到巔峰，即6300宗。

諾希山較早前曾回應，指有跡象顯示，大馬在實行行動限制令後，已經把疫情控制下來。

“限制令第一階段結束後，衛生部在分析資料後，發現首階段的限制令確實有成效，如今冠病確診病例曲線較MIER所推演來得低。”

“確診病例並沒有忽然飆升，曲線有些平緩。初步現象表明，限制令期間所採取的行動已奏效。”

首相慕尤丁在3月25日宣布，將原本在3月31日結束的限行令延長至4月14日，以確保可以進一步控制國內疫情。

大馬經濟研究院發布疫情推演分析圖，其中顯示若要充分戰勝疫情，限制期或需再度拉長2週，至4月底才結束。惟經濟研究院表明，他們認為，延長限行令至4月14日是必要的，但不想限行令延續超過它。