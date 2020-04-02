City One封樓 政府挨戶派物資

（吉隆坡2日訊)）City One大廈封鎖今日進入第三天，民防部隊和志願警衛團成員將政府的捐助及物資，挨家逐沿戶拿給大樓里的每戶居民。

上午10時45分，大批來自民防部隊和志願警衛團便聚集在大樓外為派發物資做準備，並等候上頭指示。

現場協調工作由吉隆坡市政局（管理）執行總監拿督慕斯達法負責，他在抵達後先向大廈管理人了解每個樓層的單位數額，然後開始分配工作。

據了解，今天是先派給A、B兩棟公寓的住戶，約504戶。

現場一名值勤警官在受詢時，證實派送的物資來自政府，但沒有透露是政府哪個單位。

另外，阿南弗拉公司於中午12時08分出動一輛大型水槽羅里，以水管噴射方式在大廈外進行消毒。

City One大樓早前已經進行了一輪消毒工作。

坐落吉隆坡市文西阿都拉路的City One大廈共有502個單位，擁有3200名住戶，但他們於3月31日至4月13日期間都不準走出這幢大廈。

根據國防部高級部長拿督斯里依斯邁沙比利於3月30日下午在臉書發布的文告，政府因衛生部證實City One大廈已有17起新冠肺炎確診病例，因此依據衛生部長的建議而決定執行加強行動管制令的第三項指示，讓當局能於這14天的管制期間挨家挨戶追蹤病例。