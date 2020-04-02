房長：梳邦先試驗 41人民組屋區將消毒

（八打靈再也2日訊）房屋及地方政府部計劃在全國41個人民組屋區，進行消毒工作。

房地部長祖萊達說，這項目標將於4月14日截止的行動限制令期間完成。

她於今日出席在梳邦柏特拉達邁花園的消毒活動後說：“目前在梳邦進行的試驗計劃料即將完成。我們之後將在全國41個人民組屋進行。”

“為了成功達到目標，房地部屬下幾個機構合作，我們要人民組屋居民避免受新型冠狀病毒感染。”

祖萊達說，消毒工作分3個方式進行，即戶外噴灑、噴霧及擦拭。

“噴霧及擦拭工作在屋內進行，在屋內消毒使用不同的消毒藥物，因為不含酒精，對住戶相對安全。”

她指出，梳邦柏特拉達邁花園8棟公寓共有3004個單位，其中25%住戶要求進行消毒。

此外，祖萊達在梳邦的實驗計劃旨在制訂標準作業程序，以在其他人民組屋採取相同程序。

“我們有3支隊伍，一棟組屋的消毒工作需時一天。每名工作人一天最多工作4小時，我認為今天工作進展順利。”

祖萊達說，房地部接獲私人界願意在全國80萬個單位進行消毒工作的請求。

“除了人民組屋，我們也會在其他地方消毒，填補有關公司贊助80萬個單位消毒的配額。”

詢及昨天與衛生總監拿督諾希山商討消毒工作的會面時，祖萊達說，地方政府是根據衛生部的指南進行消毒工作，房地部將公布標準作業程序，避免公眾質疑。