公會：月虧2000萬 家具廠撐不下去了

（吉隆坡2日訊）馬來西亞國際家私廠總商會（IFMCC）說，雖然政府制定經濟振興計劃，但中小型企業幾乎沒有受惠，目前保守估計，家私業者每個月面對高達2000萬令吉的虧損，多間廠家即將面臨倒閉危機，因此希望政府能正視家私業者的困境及給予協助。

“新冠肺炎在國內迅速擴散，迫使政府於3月18日採取行動管制令，以遏制病毒持續擴散，但也導致制造業陷入全面停擺，讓業者苦不堪言，其中就包括家私業。”

馬來西亞國際家私廠總商會總會長文勁雄今日發文告說，家私制造業是我國主要的出口貿易之一，2018年的出口總額多達22億5346萬美元（約96億8877萬令吉），占全國出口貿易的1%，更在家私輸出國中名列全球第九，產品主要分銷到世界各國。

他說，由於不少國家實施封閉港口措施，導致家私廠面對著無法如期把貨品送給顧客，顧客隨時取消訂單的危機。

“家私不像其他產品，是根據顧客的需求生產，因此當顧客取消訂單時，已經制成的貨品就會堆積在倉庫內，難以再轉賣。”

訂單被取消 成品轉賣不出

國際家私廠總商會強調，行動管制令的實施對家私業更是雪上加霜。“家私業員工一般是70%本地人及30%外勞。本地員工的薪資平均在2000令吉以上，外勞則介於1000到2000令吉，因此薪資對工廠來說也是一筆不小的開銷。”

“由於外勞並不太清楚我國政策，業者除了要承擔他們在管制期間的餐飲費用，還要監視他們，確保他們服從管制令，乖乖待在宿舍。”

國際家私廠總商會認為，雖然政府提出經濟振興計劃，但政策上卻忽視中小型企業的權益，他們並未因此受惠。

“延後6個月還貸以及電費折扣雖有些許幫助，但也是杯水車薪，並未真正解除業者的困境。據我們的保守估計，會員已面對將近500萬令吉的虧損，如果算上同業，恐怕損失已高達每月2000萬令吉。”

文勁雄坦言，如果情況持續惡化，行動管制令遲遲無法取消，業者最多也只能撐3個月，屆時主動裁員將是工廠的唯一出路。

提數緩解方案冀政府正視

馬來西亞國際家私廠總商會提出幾個緩解方案，希望得到政府和合作夥伴的正視，並給予幫助，以在艱難的這一刻一起共度時艱。

該商會提出的緩解方案如下：

1.降低稅務，目前政府所提及的方案基本上是暫緩方案，包括延後還貸、降低電費等，對商家的實際幫助並不大，因此希望政府能給予減稅，讓商家能有喘息的空間。

2.要求局部運作，政府可制定條規，如保持安全距離、全面消毒等，並讓廠家在跟隨條規進行局部運作，以確保生產線不至於停頓，也能處理一些堆積的訂單。

3.降低租金，由於60%至70%廠家是以租廠運作，但租金不會隨著行動管制令而停擺，因此他們希望，廠家和業主各退一步，以降低租金來緩解雙方的經濟壓力。

由文勁雄擔任總會的國際家私廠總商會成立於2019年的家私業新興組織，主要任務是推動家私業發展及國際貿易合作。該商會認為，新山區目前有兩千多間家私廠，為同業發聲，他們責無旁貸，因此向政府作出呼籲。