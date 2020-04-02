防長：行動管制已控1449人 1人阻差辦公判囚8個月

（雪蘭莪．八打靈再也2日訊）國防部高級部長拿督斯里依斯邁沙比利表示，截至目前，在行動管制期間已有1449人被控上庭，也有人坐牢長達8個月，因為這名罪犯不只是違反了行動管制令，還阻礙警方執法。

“有人被判坐牢長達8個月，因為他不只是拒絕（配合行動管制令），還犯了其他刑罰，比如反抗警方，這被視為阻礙執法單位履行他們的職務。”

他今日在首相署召開記者會表示，從行動管制令在3月18日啟動後，目前已有4189人被捕。

“其中1449人已經被控，有的也已經被判刑罰，不只是罰款，也有人需要坐牢。”

另一方面，他指出，房屋及地方政府部將會繼續消毒工作，除了公共區域，也將會挨家逐戶消毒。

他在首相署舉行的記者會，當局接獲許多投訴指消毒行動不符合規格，衛生部已經建立一套標準作業程序（SOP），確保公共場所免於受到冠病病毒侵害。

管制令是否延長 看病例增長決定

依斯邁沙比利指出，政府目前還未決定是否要延長行動管制令，而衛生部將會決定是否有必要再延長。

他強調，這也取決於衛生部報告中的確診病例趨勢是增加還是走低。

“上蒼保佑，如果從衛生部的報告看到確診病例不增加，而是維持的趨勢…… 我們祈禱如果對管制令的遵守維持得良好，我相信不只是壓平（確診病例曲線），而是開始下降，我們祈禱這會發生。”

“繼續與否的決定，將會由衛生部來決定。”

他說，房地部已經鑒定在348個地區消毒，週三已經在93區消毒，目前總共在252個地區消毒，將會在8州46區消毒。