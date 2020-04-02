白飯拌鹽 麵包配水 獨居老翁待救濟

（吉輦2日訊）在行動管制令期間，一名住在瓜拉古樓馬來漁村的獨居老翁面對斷炊之苦，每日只以白飯配鹽或麵包配水過日子。

69歲的老翁沙益達巴，在妻子和孩子離開後就獨自生活，之前有力氣時還可當漁夫，2年前因健康問題，加上年事已高己無法工作，靠的是鄰居或親戚接濟。

沒有了收入，就只好是有什麼就吃什麼，一包白米他可吃上1個月，沒菜餚配飯，就隨便放鹽就一餐 。

“ 這幾天的行管令，沒能外出，買了麵包，省省吃，1天3餐都是麵包配白開水。”沙益達巴向著到訪的巴里文打土團黨主席莫哈末那炎述說其生活境況。

沙益達巴說，他本與太太育有一子，後孩子出生約半年，妻子與他離異，後他獨自扶養孩子至16歲，孩子過後不告而別，相信至今已30歲了，孩子到目前都沒有回來過。

莫哈末那炎在接獲民眾反映，沙益達巴是其一戶極需援助的家庭，特帶著一些日常食品及一點援助金移交予沙益達巴，讓他能繼續生活下去 。

莫哈末那炎說，他了解區內有一些貧困家庭在行管令期間都會面對斷炊，他能幫多少就多少，他會動用其現有的資源，盡力去協助弱勢群體。

據沙益達巴的親屬表示，他們之前有向當地領袖反映沙益達巴的苦境，希望能獲得關注，但至今沒有下文。