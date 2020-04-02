加強管制 鵝嘜警方封鎖9路段

（八打靈再也1日訊）行動管制令進入第2階段，鵝嘜警方明日起將在9個路段進行封路，加強管制民眾行動。

鵝嘜警區主任阿里菲助理總監今晚午夜發文告說，從明日開始至本月14日，警方分階段封鎖區內9條道路，警方也會在5條道路進行設路障，檢查來往車輛。

他說，有關5個路障地點分別是萬撓朝吉隆坡方向、吉隆坡朝萬撓方向、萬撓收費站前（即萬撓朝雙溪毛糯方向）、鵝嘜收費站前（即鵝嘜朝文冬方向）和甲洞帝沙再也逸福園。

他說，警方24小時在有關路障和封鎖路段站崗，他呼籲民眾，在第2階段的管制令期間，遵守有關管制令，否則將受到對付。

9條被封鎖的道路：

1. 萬撓20哩路，即吉隆坡朝萬撓方向（靠近美塑膠制造廠）

替代路：萬撓繞道-鄧普勒公園（Templer Park）

2. 根登交界處至公主湖（從菁鄉嶺方向）

替代路：吉隆坡-瓜雪連貫大道（LATAR）至萬撓路/煤炭山至菁鄉嶺

3. 萬撓朝吉隆坡方向出吉隆坡-瓜雪連貫大道（LATAR）

替代路：怡保路朝吉隆坡方向（在第14公里處U轉）

4. 萬撓路朝吉隆坡方向的U轉處

替代路：怡保路朝吉隆坡方向（在第14公里處U轉）

5. 萬撓路朝吉隆坡方向，即鄧普勒蜆殼油站後的U轉處

替代路：怡保路朝吉隆坡方向（在第14公里處U轉）

6. 萬撓路朝吉隆坡方向，即土地局方向

替代路：怡保路朝吉隆坡方向至第14公里處紅綠燈至士拉央斯嘉路

7. 士拉央烏達馬出口

替代路：士拉央烏達馬路至士拉央再也路至士拉央甲洞繞道

8. 怡保路往吉隆坡進入士拉央巴登(Selayang Pandang)交界處

替代路：吉隆坡往霹靂怡保第14公里處至士拉央再也方向

9. 士拉央新鎮大街（怡保路往吉隆坡方向的Petron油站前）.

替代路：士拉央新鎮2路至Petron油站至士拉央批發公市至吉隆坡往怡保方向。