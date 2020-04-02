英死亡病例激增 單日563死創新高

（倫敦1日訊）英國連續兩天刷新冠狀病毒病死者人數，昨天新增563例死亡，比前天381人大幅增加，總數來到2352人。71歲的英國王儲查爾斯王子今天在確診後第一次現身，描述在隔離期間的體驗。

根據官方數據，截至當地時間2日上午9時，英國的冠病確診人數為2萬9474人，比前天新增4324例。

英國正在實施嚴格的3周禁足令，目前邁入第2周。政府呼籲民眾保持社交距離，但專家表示，可能要一段時間才能見到成效。

英國國家醫療保健服務（NHS）醫療總監波維斯（Stephen Powis）曾表示，將會先看到感染人數降低，接著是住院人數降低，然後才會出現死亡人數降低，“這會花上一段時間”。

英國知名政要先後傳出確診。英國首相約翰遜正在隔離當中，查爾斯王子則是已經解除隔離。

在王室臉書張貼的影片中，查爾斯王子坐在書桌前表示，他之前感染冠狀病毒，幸運的是癥狀相對輕微。

他表示，隔離是一段奇怪、令人沮喪，而且壓力很大的體驗，無法見到親友，生活也無法維持常態。

查爾斯王子表示，全國上下不分年齡的人都受到這個病毒影嚮，有許多善心的鄰居、義工正在幫助最容易受病毒感染的脆弱族群。他也感謝所有醫護人員的奉獻。

他表示，英國正面對嚴峻的挑戰，沒有人知道這段挑戰什麼時候會結束，但它必定會結束。直到那時，希望大家懷抱希望，對自己和他人保持信心，期待更好的時刻終將到來。