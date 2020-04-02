港大研究：病毒可在外層存活7天 口罩別重復使用

（香港1日訊）2019冠狀病毒疫情席捲全球，但因口罩緊缺，部分人士選擇重用口罩。不過。香港大學醫學院公共衛生學院近日有研究發現，冠病病毒在環境中可長時間存活，在外科口罩外層可存活達7天，負責研究的港大專家呼吁民眾不要重用口罩。

據《星島日報》報導，該研究主要測試病毒在不同環境中的穩定性，包括在不同物料上的存活時間。實驗採用10種物料作實驗，包括紙張、廁紙、木材、衣物、玻璃、鈔票、不銹鋼、塑膠，以及外科口罩內層和表層。

研究發現，2019冠狀病毒在外科口罩外層可存活多達7天，內層則存活4天、玻璃及塑膠表面可存活4天，在鈔票、木表面可存活2天，在布表面可存活1天，在紙巾則存活30分鐘。

至於環境溫度，病毒在22℃環境下可存活14天 37℃的環境可存活2天 ，56℃的環境可存活30分鐘，70℃的環境則只能存活5分鐘。此外，若用1:49或1:99的漂白水浸泡5分鐘，病毒也會失去傳染力。

參與研究的公共衛生學院教授潘烈文指出，病毒在外科口罩表面可存活的時間較長，建議市民盡量不要重用口罩；至於衣物，他建議市民若有所擔心，則可先用熱水浸泡半小時後再洗。

港大病毒學講座教授裴偉士則指，民眾戴口罩時，盡量不要觸碰口罩表層，否則如雙手受到病毒污染，再接觸眼等部位，便有機會把病毒帶到體內。他又指，2019冠狀病毒變異速度較流感病毒慢，一旦研發出疫苗，相信可較長時間有效。