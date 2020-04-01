佯稱伊集會者 閑逛被捕男害警白忙

（加影1日訊）一名男子在公寓附近閑逛，被警方扣押時，佯稱他是大城堡清真寺萬人伊斯蘭傳教集會出席者之一，警方立即將對方隔離，並通知衛生部，結果被警方查出他並沒有出席有關活動，害得警方驚慌白忙一場。

這起案件於3月30日淩晨2時許，發生在無拉港地區。

加影警區主任紮菲說，當時警員發現這名男子在公寓附近閑逛，警員試圖勸告對方返家，但對方拒絕合作，因此警方將他拘捕。

他指出，這名男子在警局受警方盤查時，卻向警方佯稱曾參加吉隆坡大城堡清真寺萬人伊斯蘭傳教集會。警方立即將對方隔離，並通知衛生部官員來到警局，對查案警官的辦事處進行消毒。

“警方之後與其家人及朋友了解，他們都說對方並沒有出席有關活動。”

他披露，警方過後向對方進行盤問，嫌犯才承認因不想被扣押而撒謊。

承認因不想被扣押撒謊

對此，紮菲說，警方最終以阻差辦公，違反2020年傳染病預防及控制條規（在疫區措施）第7條文及提供假資料而調查這名男子。

另一方面，紮菲也說，從3月9日起，警方因很多網上銷售口罩而涉及詐騙，至今警方號調查23宗類類案件，涉及損失約8萬7263令吉。

他強調，如果民眾沒有警覺性，警方預計類似詐騙事件將會增加。

他說，有意買口罩的民眾在匯款前可以通過http://ccid.rmp.gov.my/semakmule 以檢查賣家銀行帳戶是否曾遭人舉報，以防被騙。