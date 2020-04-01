孤獨關房內 焦慮等報告 醫生撰文述說疑似患者心情

（麻坡1日訊）疑似患者單獨在醫院里的隔離病房內，焦慮的等待著冠狀病毒檢測報告結果出爐的情景，看在一名醫生眼里，是那麼的沮喪與充滿孤獨感。

在麻坡法蒂瑪專科醫院執勤的醫生烈紮再頓，看著那些獨自在等待著冠病檢測報告出爐的疑似患者，有感而發撰寫心情感受，並於3月23日上載至臉書，讓人讀了無不心酸。

他述寫本身於3月23日一早開始，便眼眨淚光，必須不斷的吞下口水不讓淚水流下。

他寫道，每一次他們進入隔離房內，疑似患者就會問：“醫生，我是冠病陰性嗎？”而他回答說：“還沒，還不知道。”

靠電話對講機聯系

他指出，23日當天，輪到他與另一名醫生前去檢查一對母子，一踏入房內，母親就苦苦要求讓為父者去探望孩子，一下子苦求、一下子哭著，令到醫護人員都要一起哭起來。

“求求你醫生、請你幫我，一下子而已。”不管那名母親怎樣要求，他的回答始終一樣。

他感到很抱歉，疑似患者在檢測過程中是孤單的，在很長的時間里，他們必須獨自被關在房內，沒有訪客，也沒有看護。

他道出，他們之間的聯系，是靠著電話或對講機，若時間允許，他們則將文字寫在白板上，透過隔離房的窗口聯系。

他指出，每一天，他們通常會進入隔離房內兩次，不過，會視需要而定。

他很無奈地說：“沒人知曉為何會這樣，而我，只能盡量做我所能做的事。”

他希望大家一起祈盼所有患者盡早康複。