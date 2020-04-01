安努亞澄清 禁齋戒月市集未定案

（吉隆坡1日訊）聯邦直轄區部長丹斯里安努亞慕沙今日通過臉書直播澄清，有關不禁止齋戒月市集一事仍未定案，他周五將聆聽吉隆坡市政局、布城機構及納閩機構對此事的匯報，討論後再作決定。

他表示昨日有關齋戒月市集一事回應媒體詢問及報道後，被有心人指他決定讓齋戒月市集照跑，他否認這是他當時所要表達的意思。

他強調，人民的安全與健康最重要，他不可能會隨意作出任何宣布。

安努亞慕沙重申，除了地方政府匯報，在顧及民眾的健康及冠病肆虐的情況下，是有必要聽取衛生部及國家安全理事會的指示和建議，遵從有關單位的指南及標準作業程序。

他說，雖然人民在行動管制令結束後即可恢複原有的生活，包括商販可照常做生意，但人民要明白病毒隨時可能卷土重來，因此凡事必須更謹慎。

他表示，該部也需考慮到公共衛生問題，人民不能隨意聚集或擺攤；即使市集照跑也不能如以往，必須遵守環境不能太擁擠、保持安全距離、不能在無法控制的地點等條件。

他補充，距離齋戒月還有一段時間，該部與相關單位還有時間討論。

另一方面，安努亞慕沙透露，該部會配合首相的期望，將快速有效地為民眾提供援助，包括將援助金直接匯進戶頭，他鼓勵符合資格的小商販通過市政局官網填寫資料，包括執照號碼/戶頭號碼，讓當局直接發放500令吉援助金。

他說，政府將於4月開始援助計劃，受惠者無需出門即可領取援助金；至於其他的援助金都依照上述方式發放，已有資料的受惠者將會最先獲得援助金。