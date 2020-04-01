民眾若不遵守行管令 彭或取消齋戒月市集

（關丹1日訊）關丹市議會放話，民眾若再不遵守行動管制令，今年的齋戒月市集可能告吹。

關丹市議會昨夜在官方臉書上載帖文，告誡民眾在行動管制令期間，須積極配合當地政府做好疫情防範工作，若關丹民眾依然故我，繼而導致確診病例一再上升，今年所有齋戒月活動將會取消。

市議會公關諾卡瑪華蒂指出，州政府目前尚未公布齋戒月市集是否如期或將取消。

她說，彭亨州清真寺旁的關丹市議會大草場，是民眾每年最喜歡開齋的地點之一，旁邊的馬哥打路齋戒月市集也是每年最熱鬧、人民最愛購買食物的地方。

她指出，今年的齋戒月可能會與往年不同，或不再有齋戒月市集、草場或戶外開齋、開齋後的夜間祈禱等活動。

彭3縣列橙色警戒區

“從民眾留言可見，他們能明白政府的苦心。”

帖文引來大部分民眾一面倒支持。當中一些網民呼籲州政府取消齋戒月市集，紛紛獲得其他人留言呼應。

民眾留言指出，為了大眾的健康安危著想，全民必須暫且放下群聚歡慶活動，只有全民一心抗疫，才能擊退疫情。

他們也說，只要冠病仍存在，人民也無心慶祝佳節，所以寧待疫情解決後才補慶或在家里慶祝。

截至今日，彭亨州有3縣被衛生部列橙色警戒地區，分別是關丹、北根及而連突，確診病例各有20列以上，屬於疫情中等地區，僅在紅色警戒地區以下。

根據衛生部於3月31日中午12時的資料顯示，而連突有27宗病例、關丹24宗病例、北根20宗病例，其他文冬、百樂、勞勿、立卑、馬蘭、淡馬魯及雲冰均不超過10宗。目前州內累計102宗確診病例。