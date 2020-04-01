增142確診2人死 再有108患者康複

（布城1日訊）我國截至4月1日中午12時，新增142名新冠肺炎確診患者，累計確診患者達2908起，而今日截至下午5時再有2名患者逝世，累計死亡病例達45人。

衛生總監拿諾希山在披露今日的數據時表示，我國目前在加護病房的重癥患者有102人，其中66人需要呼吸輔助器。

他說，今日再有108名患者康複出院，為單日最多患者治愈出院。目前累計出院人數達645人，也就是占2908名確診患者的22.18%。

他說，相較死亡率，我國至今共有45名患者逝世，死亡率維持在1.55%。

死亡率維持1.55%

他說，我國至今已經進行了4萬3464個檢測，2908名確診，也就是6.69%，而檢測呈陰性為3萬2894人，另外7660仍在等待報告。

諾希山今日在記者會上表示，盡管我國確診病例依舊每日增加，但康複出院的人數也不斷提升，這是很好的跡象。

“今天是最多人出院的一天，這些患者都是在24小時內的2次檢測報告都呈陰性後才獲準出院。”

他說，我國的確診患者在醫院接受為期一周至兩周的治療，在24小時2次檢測呈陰性後才能獲準出院。

他也宣布今日再新增2名死亡病例。第44起死亡病例為193號病人，80歲的大馬女性，她與115例確診患者有密切號接觸。“女死者患有患有糖尿病、高血壓與心髒病，她在

3月13日送往吉隆坡中央醫院治療，較後在3月31日，清晨4時30分不治。”

第45起死亡病例為1053號病人，65歲的大馬男性，患有糖尿病與高血壓。死者與第486例確診患者親密接觸，他3月17日送往吉隆坡中央醫院救治，在3月31日晚上10時45分不治。

是否能慶祝開齋節 言之過早

諾希山不願對民眾是否能慶祝來臨的齋戒月和開齋節給予答複，他說，現階段說這事尚言之過早，因為政府還有兩周時間可以做決定。

他說，如果有效的控制疫情，人人都遵守行動管制令並切斷新冠肺炎感染鏈，而政府還有時間來考慮。

他建議各方提出革新點子，如通過網上售賣開齋節食品，或以“得來速”方式售賣開齋節食品。

對於我國有多少外國人感染新冠肺炎，諾希山說，第一波的22起病例中，16例病例患者為外國人，第二波也有外國人感染，如印尼人，唯目前他沒有確實數據。

無特定食物藥品可治愈冠病

諾希山強調，沒有特定食物、藥品或者補充劑可以有效治愈新冠肺炎，公民勿輕信絡的流傳。

他說，指攝取某些特定食物、藥品或者補充劑可以治療新冠肺炎是沒有科學根據的說法。

他說，衛生部感謝一些單位分享健康飲食的資訊，以協助人民對抗疫情。“可是，衛生部發現一些強調攝取某些特定食物、藥品或者補充劑可以對抗新冠肺炎，都是沒有科學根據的。”

“我要告訴你們，至今沒有任何科學研究能證明特定食品或傳統療法可以抵抗這個傳染病。”

他說，公眾其實重要的是確保每日攝取健康、均衡和多元化的食物，以保障自己擁有健康的體魄，提升本身的免疫力，這才是對抗病毒的最佳方法。”

他說，公眾應該確保每天三餐都攝取足夠的蔬菜水果，那就是至少吃3份蔬菜、2份新鮮水果、以及喝8杯（2公升）的清水。“此外，每日攝取的食物也應該有足夠的碳水化合物，包括白飯、面包、面、蛋白質如雞肉、魚肉、牛肉與豆類。”

2359自願者報到提供服務

諾希山披露，至今有2359名自願者向衛生部報到，並願意提供各種志願服務，包括各領域的專科醫生65人、159名醫藥人員、909名醫護人員、220名藥物實驗室技術專員、704名醫護助理人員、106名X光人員、56名物理治療師、70名微生物科學人員、7名藥劑師、44名藥劑助理員、11名職業健康與安全官員、2名心理系官員、及6名輔導員。

他說，衛生部非常感激上述志願者獻身投入政府抗疫工作，同時也會加速聘請合約式員工，包括909名護士等。

“衛生部歡迎更多志願者前來協助政府的抗疫工作，有興趣的社會人士可以上網填寫表格，讓政府安排到各衛生機構，如診所、縣衛生局、吉隆坡國際機場等地值勤。”

網上申請表格網址：

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnO5pPnHNCFlQ9QnaNk224JI0nZBcvNh4wKasLFpxfbAsMKQ/viewform?usp=pp_url

至於有意到衛生部各大醫院服務的志願者，可填寫以下表格：

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTmWCBfjKeKK8pLHU26HAsZPn3pIbs8LzXESb9Jx7gKyxJLg/viewform?usp=sf_link