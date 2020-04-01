私人小販業者沒獲援金 檳政府厚此薄彼惹議

（檳城1日訊）檳州首席部長曹觀友上週宣佈檳州人民援助配套，將在本月一次性發放500令吉以援助州內1萬4000餘名持有市政廳執照的小商及小販，但附屬在傳統咖啡店或私人小販中心的小販，卻因不符資格而無法享有此援助金，此事已引起這些群體的鼓噪。

在行動管制令延長14天後，許多傳統咖啡店或私人小販中心都選擇休業，但部份小販卻尚需繼續繳付700至1200令吉的檔口租金，這些業者在不獲州政府平等對待下大表不滿。

這些小販質疑，為何州政府只援助在市政廳管轄內小販中心及擁有個別小販執照者享有援助金，而附屬在傳統咖啡店或私人小販中心者卻不獲援助。

盼能一視同仁

他們說，在市政廳巴剎或小販中心經營的小販每月只繳付約100令吉租金，但可同時獲得州與聯邦政府的援助金。他們希望州政府能一視同仁。

檳州小販公會主席黃天發對於此事項也感到無奈，他說，小販是行動管制令下深受影響的最大群體。

他今日接受《光明日報》訪問時指出，這是州政府的機制與條件，該公會不能做什麼，只盼州政府能聽取這群小販的心聲。

他坦言，一個月沒收入對小販來說是很大的經濟負擔。至於那些持有小販執照者，州政府會根據註冊名單把錢匯入他們的銀行戶頭。

鄭來興證實接投訴

檳州首席部長政治秘書鄭來興不否認，他近日確實接獲不少小販的投訴，指他們無法享有州政府的援助金。

他會向州政府反映此問題，並探討是否可把援助金受惠群體擴大，讓更多小販獲助。

他說，州政府需要一些時間探討擴大受惠群體的可行性。

他諒解小販們的遭遇，不過州政府必須先了解聯邦政府下放援助金的情況後，再作出進一步探討。

他說，除持有市政廳執照的小販享有州政府援助金，那些持有執照的街邊小販也同樣受惠。